Kocsis Máté a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben élesen bírálta a baloldali pártok mostani politikai akcióit, amelyeket szerinte a korábbi „előválasztások” és kísérletek újrajátszásaként lehet értelmezni.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldal ismét ugyanazt a politikai színjátékot adja elő, amit korábban már többször is megbukva próbált meg már. Kocsis Máté a mostani ellenzéki mozgásokat „baloldali roncsderbinek” tartja

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kocsis Máté szerint a magyar választók már többször kimondták ítéletüket a baloldal roncsderbijéről

Nem tudom, tudják-e, most megint van ilyen roncsderbi. Volt már ilyen, előválasztásnak hívták, baloldali színjátéknak. Ezt mindig eljátsszák”

– kezdte ironikusan a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis felidézte, hogy a baloldalon először akkor tartottak ilyen „castingot”, amikor Gyurcsány Ferenc lemondása után új miniszterelnököt kerestek.

Ment a casting, hogy na, van kedve valakinek az országot vezetni? Kitti Beautóban”

– jegyezte meg ironikusan.

A politikus szerint a baloldal azóta sem tanult semmit:

Annyira rákaptak erre, hogy négy éve is volt egy előválasztás. Azt megnyerte a flótás, a Márki-Zay.”

A fideszes politikus megjegyezte azt is, hogy az elmúlt három választási ciklusban a baloldal három különböző stratégiát próbált ki, de mindhárommal elbukott.

2014-ben külön indultak, 2018-ban koordinált indulással próbálkoztak, azt se tudták, ki kivel van, 2022-ben pedig teljes összefogással mentek neki, a kommunistáktól a fasisztákig mindenki együtt, ahogy Márki-Zay mondta. Úgyse sikerült”

– hangsúlyozta Kocsis Máté, aki szerint a mostani ellenzéki mozgalmak, köztük a Tisza Párt megjelenése is csak a régi baloldal új próbálkozása:

Most megpróbálják úgy, hogy leváltják az egész ellenzéket. Letolták az egészet a pályáról és most építenek egy újat. Ezt most éppen Tisza Pártnak hívják. De a lényeg az pontosan ugyanaz.”

Kocsis Máté összegzésként úgy fogalmazott: