Kocsis Máté a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben élesen bírálta a baloldali pártok mostani politikai akcióit, amelyeket szerinte a korábbi „előválasztások” és kísérletek újrajátszásaként lehet értelmezni.
Kocsis Máté szerint a magyar választók már többször kimondták ítéletüket a baloldal roncsderbijéről
Nem tudom, tudják-e, most megint van ilyen roncsderbi. Volt már ilyen, előválasztásnak hívták, baloldali színjátéknak. Ezt mindig eljátsszák”
– kezdte ironikusan a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis felidézte, hogy a baloldalon először akkor tartottak ilyen „castingot”, amikor Gyurcsány Ferenc lemondása után új miniszterelnököt kerestek.
Ment a casting, hogy na, van kedve valakinek az országot vezetni? Kitti Beautóban”
– jegyezte meg ironikusan.
A politikus szerint a baloldal azóta sem tanult semmit:
Annyira rákaptak erre, hogy négy éve is volt egy előválasztás. Azt megnyerte a flótás, a Márki-Zay.”
A fideszes politikus megjegyezte azt is, hogy az elmúlt három választási ciklusban a baloldal három különböző stratégiát próbált ki, de mindhárommal elbukott.
2014-ben külön indultak, 2018-ban koordinált indulással próbálkoztak, azt se tudták, ki kivel van, 2022-ben pedig teljes összefogással mentek neki, a kommunistáktól a fasisztákig mindenki együtt, ahogy Márki-Zay mondta. Úgyse sikerült”
– hangsúlyozta Kocsis Máté, aki szerint a mostani ellenzéki mozgalmak, köztük a Tisza Párt megjelenése is csak a régi baloldal új próbálkozása:
Most megpróbálják úgy, hogy leváltják az egész ellenzéket. Letolták az egészet a pályáról és most építenek egy újat. Ezt most éppen Tisza Pártnak hívják. De a lényeg az pontosan ugyanaz.”
Kocsis Máté összegzésként úgy fogalmazott:
A baloldalnak mindegy, milyen nevet írnak a táblára, a színjáték ugyanaz marad. Csak a plakátokat cserélik, a szereplők és a forgatókönyv ugyanaz.”