Kritikus időszak előtt áll Magyarország, komoly figyelmeztetést adott ki Kocsis Máté

Kocsis Máté a közösségi oldalán az „Erre készülnek az ukránok!” címmel közzé tett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna egyik legfontosabb stratégiai célja az Európai Unióhoz való mielőbbi csatlakozás, lehetőleg gyorsított eljárásban. Mint fogalmazott, ennek az útnak pedig jelenleg a magyar kormány az egyik legfőbb akadálya.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, az ukrán uniós csatlakozás gyorsításáért folytatott küzdelem részeként Ukrajnának elemi érdeke, hogy megszűnjön a magyar kormány ellenállása. Kocsis Máté szerint az ukrán titkosszolgálatok ennek megfelelően aktívan próbálnak beavatkozni a magyar belpolitikába, ezért a fideszes politikus arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon a következő hónapokban különösen fontos lesz a hírek kritikus értékelése. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté szerint a magyar közéletben zajló információs harc miatt most különösen fontos a tudatos tájékozódás

A frakcióvezető felvetette:

Vajon érdekében áll-e Ukrajnának megbuktatni a jelenlegi magyar kormányt?

A kérdésre azonnal választ is adott:

Hát persze. Nem bármilyen eszközzel. Minden eszközzel.”

Kocsis Máté szerint ezért nem véletlen, hogy az ukrán titkosszolgálatok Magyarországon álhírportálokat működtetnek vagy finanszíroznak. A magyar belpolitika befolyásolása egyértelműen ukrán nemzeti érdek, hiszen így megszűnhetne az a politikai akadály, amely jelenleg gátolja Kijev uniós ambícióit.

Ezzel kapcsolatban a frakcióvezető felidézte azt a kijelentést is, amely az ukrán külügyminiszter részéről hangzott el, miszerint:

Kijevben azért imádkoznak, hogy a Tisza alakíthasson kormányt Magyarországon."

Kocsis Máté szerint ez egy olyan egyértelmű üzenet, ami arra utal, hogy az ukrán érdekek egy kormányváltásban látnák a megoldást a problémájukra.

Ez azt jelenti, hogy minden egyes képviselőjelöltünkkel szemben is, a kormánnyal szemben is rögzítés és finanszírozás lesz”

- fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, aki egyúttal arra figyelmeztetett, hogy ezt figyelembe véve a következő három hónap kulcsfontosságú lesz.

Éppen ezért a következő három hónapra nekünk a legfontosabb dolog, hogy igényesen és kritikusan fogyasszunk minden hírt, különösen a közösségi médiában. Tele leszünk álhírekkel”

- mondta Kocsis Máté.