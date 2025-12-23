Kritikus időszak előtt áll Magyarország, komoly figyelmeztetést adott ki Kocsis Máté

Kocsis Máté a közösségi oldalán az „Erre készülnek az ukránok!” címmel közzé tett videós bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna egyik legfontosabb stratégiai célja az Európai Unióhoz való mielőbbi csatlakozás, lehetőleg gyorsított eljárásban. Mint fogalmazott, ennek az útnak pedig jelenleg a magyar kormány az egyik legfőbb akadálya.
Kocsis Máté szerint a magyar közéletben zajló információs harc miatt most különösen fontos a tudatos tájékozódás
A frakcióvezető felvetette:
Vajon érdekében áll-e Ukrajnának megbuktatni a jelenlegi magyar kormányt?
A kérdésre azonnal választ is adott:
Hát persze. Nem bármilyen eszközzel. Minden eszközzel.”
Kocsis Máté szerint ezért nem véletlen, hogy az ukrán titkosszolgálatok Magyarországon álhírportálokat működtetnek vagy finanszíroznak. A magyar belpolitika befolyásolása egyértelműen ukrán nemzeti érdek, hiszen így megszűnhetne az a politikai akadály, amely jelenleg gátolja Kijev uniós ambícióit.
Ezzel kapcsolatban a frakcióvezető felidézte azt a kijelentést is, amely az ukrán külügyminiszter részéről hangzott el, miszerint:
Kijevben azért imádkoznak, hogy a Tisza alakíthasson kormányt Magyarországon."
Kocsis Máté szerint ez egy olyan egyértelmű üzenet, ami arra utal, hogy az ukrán érdekek egy kormányváltásban látnák a megoldást a problémájukra.
Ez azt jelenti, hogy minden egyes képviselőjelöltünkkel szemben is, a kormánnyal szemben is rögzítés és finanszírozás lesz”
- fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, aki egyúttal arra figyelmeztetett, hogy ezt figyelembe véve a következő három hónap kulcsfontosságú lesz.
Éppen ezért a következő három hónapra nekünk a legfontosabb dolog, hogy igényesen és kritikusan fogyasszunk minden hírt, különösen a közösségi médiában. Tele leszünk álhírekkel”
- mondta Kocsis Máté.