Újabb botrány egy tiszás jelöltnél – alapvető fogalmakkal sincs tisztában – videó

Rövid időn belül teljesen eltérő tartalom jelent meg a tiszás Boda Tímea jelölti bemutatkozásában Pest vármegyében. Az első változat szerint a jelölt azért tartotta magát alkalmasnak – Pest megye 12-re –, mert „itt él, itt nőtt fel”, és pontosan érti, mitől különleges a térség. A szövegben konkrét ígéretként szerepelt, hogy Cegléd, Csemő, Abony, Nagykőrös és a környék települései végre erős hangot kapnak a politikában.

Kocsis Máté szerint univerzális jelölt lett a Tisza párti induló

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A bemutatkozó anyagot azonban néhány perccel később törölték, majd egy teljesen más tartalmú szöveg jelent meg. Ebben már az szerepelt, hogy Boda Tímea a Pest megye 14-ben indul, ahol nagyszüleinek szülőfaluja, Bánd is megtalálható, és azt ígéri, hogy Gomba, Bénye, Káva és Monor kap közvetlen és erős képviseletet.

A gyors változtatásra Kocsis Máté is reagált, aki nyilvánosan vetette fel a kérdést:

Nem tudom, hogy Boda Tímea tudja-e, hogy ő hol indul végül?

Az már csak hab a tortán, hogy Boda Tímea az alapvető fogalmakkal sincs tisztában, hiszen a választókerület nem Pest megyében, hanem Pest vármegyében található.