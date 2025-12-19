„Most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?"

Kocsis Máté a közösségi oldalán erős kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter bírósági eljárásban követeli a Bors egyik lapszámának a betiltását.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter a kritika elviselése helyett ma inkább eltüntetné az útból a neki kellemetlen újságokat. Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza vezetője a jogállamiságra hivatkozva épp a szólásszabadságot korlátozná, ha az róla szól Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Kocsis Máté szerint Magyar Péter már a sajtószabadsággal hadakozik

Brüsszelben büszkék lehetnek a jogállamhoz való viszonyára”

– ezzel indította a Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, majd gyorsan hozzátette:

Formában van a kis hazudós.”

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter új szintre emelte a sajtószabadság értelmezését azzal, hogy szerinte nem elég nem szeretni a kritikát, hanem inkább be kell tiltani azt.

Kocsis Máté felidézi, hogy:

Az újságírók bebörtönzésének víziója után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná az ellenzéki politikus.

A Fidesz politikusa szerint ezek után magától értetődő a kérdés:

Miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni?”

A bejegyzés szerint Magyar Péter a saját ügyeiben különösen érzékeny a szólásszabadságra:

Azonnal korlátozná, ha róla van szó.”

Kocsis Máté emlékeztet ezzel kapcsolatban arra, hogy miután pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorító csomagja kapcsán, Magyar Péter „durván megfenyegette a bíróságot”, amit a Fővárosi Törvényszék egy semmitmondó közleménnyel intézett el. A fenyegetés – a frakcióvezető szerint – most beérett, hiszen a Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be, azt betiltotta a bíróság.

A betiltással összefüggésben Kocsis Máté megjegyzi, „micsoda véletlen”, hogy az ügyben pont egy olyan bírónő döntött, akinek neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján szereplőével.

Meccsoda véletlen!”

– írja, majd felteszi a költői kérdést:

Nem ilyenkor szokás-e másik bírót kijelölni? Vagy netán „Magyar Péter kedves édesanyukája… intézkedett megint?”

A frakcióvezető összegzése szerint a helyzet egyszerű: