Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Ezt látnia kell!

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Kocsis Máté

„Most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?"

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter a kritika elviselése helyett már inkább eltüntetné az útból a neki kellemetlen újságokat. Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza vezetője a jogállamiságra hivatkozva épp a szólásszabadságot korlátozná, ha az róla szól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátébetiltásMagyar Péter

Kocsis Máté a közösségi oldalán erős kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter bírósági eljárásban követeli a Bors egyik lapszámának a betiltását.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter már a sajtószabadsággal hadakozik
A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter a kritika elviselése helyett ma inkább eltüntetné az útból a neki kellemetlen újságokat. Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza vezetője a jogállamiságra hivatkozva épp a szólásszabadságot korlátozná, ha az róla szól Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

Kocsis Máté szerint Magyar Péter már a sajtószabadsággal hadakozik

Brüsszelben büszkék lehetnek a jogállamhoz való viszonyára”

– ezzel indította a Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, majd gyorsan hozzátette:

Formában van a kis hazudós.” 

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter új szintre emelte a sajtószabadság értelmezését azzal, hogy szerinte nem elég nem szeretni a kritikát, hanem inkább be kell tiltani azt.

Kocsis Máté felidézi, hogy:

Az újságírók bebörtönzésének víziója után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná az ellenzéki politikus.

A Fidesz politikusa szerint ezek után magától értetődő a kérdés:

Miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni?”

A bejegyzés szerint Magyar Péter a saját ügyeiben különösen érzékeny a szólásszabadságra: 

Azonnal korlátozná, ha róla van szó.”

Kocsis Máté emlékeztet ezzel kapcsolatban arra, hogy miután pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorító csomagja kapcsán, Magyar Péter „durván megfenyegette a bíróságot”, amit a Fővárosi Törvényszék egy semmitmondó közleménnyel intézett el. A fenyegetés – a frakcióvezető szerint – most beérett, hiszen a Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be, azt betiltotta a bíróság.

A betiltással összefüggésben Kocsis Máté megjegyzi, „micsoda véletlen”, hogy az ügyben pont egy olyan bírónő döntött, akinek neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján szereplőével.

Meccsoda véletlen!” 

– írja, majd felteszi a költői kérdést: 

Nem ilyenkor szokás-e másik bírót kijelölni? Vagy netán „Magyar Péter kedves édesanyukája… intézkedett megint?”

A frakcióvezető összegzése szerint a helyzet egyszerű:

A kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák. Ilyenkor jön a nyilatkozati tilalom, a letagadás és a jól ismert refrén: sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla. A végső kérdés pedig marad: Most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!