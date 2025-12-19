„Most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?"

Kocsis Máté a közösségi oldalán erős kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter bírósági eljárásban követeli a Bors egyik lapszámának a betiltását.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter már a sajtószabadsággal hadakozik
Brüsszelben büszkék lehetnek a jogállamhoz való viszonyára”
– ezzel indította a Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, majd gyorsan hozzátette:
Formában van a kis hazudós.”
A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter új szintre emelte a sajtószabadság értelmezését azzal, hogy szerinte nem elég nem szeretni a kritikát, hanem inkább be kell tiltani azt.
Kocsis Máté felidézi, hogy:
Az újságírók bebörtönzésének víziója után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná az ellenzéki politikus.
A Fidesz politikusa szerint ezek után magától értetődő a kérdés:
Miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni?”
A bejegyzés szerint Magyar Péter a saját ügyeiben különösen érzékeny a szólásszabadságra:
Azonnal korlátozná, ha róla van szó.”
Kocsis Máté emlékeztet ezzel kapcsolatban arra, hogy miután pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorító csomagja kapcsán, Magyar Péter „durván megfenyegette a bíróságot”, amit a Fővárosi Törvényszék egy semmitmondó közleménnyel intézett el. A fenyegetés – a frakcióvezető szerint – most beérett, hiszen a Bors különszámát, amely a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be, azt betiltotta a bíróság.
A betiltással összefüggésben Kocsis Máté megjegyzi, „micsoda véletlen”, hogy az ügyben pont egy olyan bírónő döntött, akinek neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján szereplőével.
Meccsoda véletlen!”
– írja, majd felteszi a költői kérdést:
Nem ilyenkor szokás-e másik bírót kijelölni? Vagy netán „Magyar Péter kedves édesanyukája… intézkedett megint?”
A frakcióvezető összegzése szerint a helyzet egyszerű:
A kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák. Ilyenkor jön a nyilatkozati tilalom, a letagadás és a jól ismert refrén: sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla. A végső kérdés pedig marad: Most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?”