Kocsis Máté dörgedelmét nem teszi zsebre Magyar Péter

„Micsoda álszentség!” címmel tett közzé egy olyan videós Facebook-bejegyzést a közösségi oldalán Kocsis Máté, amelyben Magyar Péter egyik legutóbbi nőkkel kapcsolatos nyilatkozatát állította szembe a politikusnak a múltban a nők vonatkozásában nyilvánosságra került, negatív megnyilvánulásaival.

A Fidesz frakcióvezetője egy videóban szembesítette egymással Magyar Péter egyik friss interjújának nőkkel kapcsolatos álszent állításait a Tisza Párt vezetőjének korábban nyilvánosságra került nőkkel kapcsolatos, megalázó megnyilvánulásaival. Kocsis Máté szerint a felvételek egyértelműen cáfolják azt a képet, amelyben Magyar Péter a nők tisztelőjeként próbálja bemutatni magát. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté álszentnek tartja Magyar Pétert

A videó azt mutatja be, hogy mennyire ellentétes is a most felépített imázs azzal, ahogyan Magyar Péter korábban a nőkről beszélt, illetve ahogyan a magánéletében viselkedett.

A videó elején Magyar Péter egy friss interjúból idézett mondata hallható.

Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg… és én nagyon hálás vagyok”

- sorolja édesanyjától a jelenlegi barátnőjéig az életében fontos nőket, hangsúlyozva, hogy a közéletben is nagyra becsüli őket.

Ezután Kocsis Máté videós posztjában viszont olyan korábbi megszólalások és tanúvallomások kerülnek felidézésre, amelyek egészen más képet festenek, mint amilyen idillről Magyar Péter beszél.

Varga Judit, Magyar Péter volt felesége például arról beszélt, hogy egy vitájuk alkalmával a férje késsel a kezében járkált a házban, majd megalázó módon viselkedett vele szemben.

Egy másik részben pedig az hallható, hogy egy egykori barátnővel összefüggésben milyen durva, lekezelő, trágár kifejezések hallhatók Magyar Pétertől.

A videóban helyet kap az is, hogy Magyar Péternek a nőkkel kapcsolatos kijelentései önmagukban és általánosságban is botrányosak. Az egyik felvételen például arról beszél Magyar Péter, hogy ő bármelyik nőt megkapja egy szórakozóhelyen, egy másik jelenetben pedig egy női televíziós műsorvezetővel beszél lekezelő stílusban.

A felvételek tanúsága szerint egyértelműen nem egyedi elszólásokról, hanem visszatérő, lenéző hangnemről van szó Magyar Péter esetében a nőkkel szemben, ami a tisztelet hiányáról tanúskodik.