Visszatérne a Bokros-világ? Kocsis Máté szerint már kopogtat

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, a baloldal régi reflexei újra aktiválódtak: megszorítás, családtámogatások elvétele, nyugdíjak megkérdőjelezése. Ugyanaz a világ térne vissza, amit 2010-ben már egyszer elutasított az ország – figyelmeztetett Kocsis Máté.
Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen kemény kritikát fogalmazott meg Bokros Lajos nyilatkozatai kapcsán, amelyek szerinte kísértetiesen idézik a baloldali megszorító politika legsötétebb időszakát. A frakcióvezető emlékeztetett: 

Kocsis Máté
Kocsis Máté figyelmeztetett: Bokros Lajos újra bejelentkezett (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Bokros szerint az adórendszert „megterhelik a kedvezmények”, és a „leggonoszabb változásnak” nevezte a háromgyerekes anyák élethosszig tartó szja-mentességét, valamint „parasztvakításnak” minősítette a 14. havi nyugdíjat.

Kocsis Máté: A választások tétje a háborúba való belesodródás

A múlt visszaköszön, a számlát megint az emberek fizetnék

Ez az a világ, amit 2010-ben közösen Orbán Viktorral az élen leváltottunk”

 – fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: a baloldalon most is vannak, akik szerint Bokros Lajos „megmentette Magyarországot”. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezzel szemben a valóság az, hogy Bokros politikája tönkretette az országot, és akkor is az emberekkel fizettették meg a rossz döntések árát. Kocsis hangsúlyozta: amikor a Tisza alelnöke pozitív példaként hivatkozik Bokrosra, az világos politikai irányt jelez – egy olyat, amelyben a családok, az édesanyák és a nyugdíjasok újra vesztesei lennének a kormányzásnak.

