Visszatérne a Bokros-világ? Kocsis Máté szerint már kopogtat

A múlt visszaköszön, a számlát megint az emberek fizetnék

Ez az a világ, amit 2010-ben közösen Orbán Viktorral az élen leváltottunk”

– fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: a baloldalon most is vannak, akik szerint Bokros Lajos „megmentette Magyarországot”. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezzel szemben a valóság az, hogy Bokros politikája tönkretette az országot, és akkor is az emberekkel fizettették meg a rossz döntések árát. Kocsis hangsúlyozta: amikor a Tisza alelnöke pozitív példaként hivatkozik Bokrosra, az világos politikai irányt jelez – egy olyat, amelyben a családok, az édesanyák és a nyugdíjasok újra vesztesei lennének a kormányzásnak.