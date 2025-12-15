Visszatérne a Bokros-világ? Kocsis Máté szerint már kopogtat

Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen kemény kritikát fogalmazott meg Bokros Lajos nyilatkozatai kapcsán, amelyek szerinte kísértetiesen idézik a baloldali megszorító politika legsötétebb időszakát. A frakcióvezető emlékeztetett:
Bokros szerint az adórendszert „megterhelik a kedvezmények”, és a „leggonoszabb változásnak” nevezte a háromgyerekes anyák élethosszig tartó szja-mentességét, valamint „parasztvakításnak” minősítette a 14. havi nyugdíjat.
A múlt visszaköszön, a számlát megint az emberek fizetnék
Ez az a világ, amit 2010-ben közösen Orbán Viktorral az élen leváltottunk”
– fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: a baloldalon most is vannak, akik szerint Bokros Lajos „megmentette Magyarországot”. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezzel szemben a valóság az, hogy Bokros politikája tönkretette az országot, és akkor is az emberekkel fizettették meg a rossz döntések árát. Kocsis hangsúlyozta: amikor a Tisza alelnöke pozitív példaként hivatkozik Bokrosra, az világos politikai irányt jelez – egy olyat, amelyben a családok, az édesanyák és a nyugdíjasok újra vesztesei lennének a kormányzásnak.