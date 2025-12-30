Hírlevél
Gazdaság

Ez nagyot szólhat: Oroszország ledobja az atombombát

Koncz Zsófia

Koncz Zsófia: Mi nem a háborúra, hanem a családokra költünk!

Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét működteti a magyar kormány, miközben Brüsszel megszorításokat várna el. Egy baloldali fordulat azonnali adóemeléseket hozna a családok nyakába – mondta Koncz Zsófia a Magyar Nemzetnek.
Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét építette fel az Orbán-kormány az elmúlt években: családbarát adórendszer, otthonteremtési támogatások és folyamatos bölcsődefejlesztés jellemzi a magyar modellt. Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: elég egy rossz politikai döntés, és egy baloldali kormány a brüsszeli elvárásoknak megfelelően adóemelésekkel terhelné a gyermekeseket. Ahogyan fogalmazott:

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia szerint Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

Mi a magyar családok támogatásában hiszünk, ezért ma ötször annyit költünk rájuk, mint 2010-ben.”

Szja-mentesség az édesanyáknak

Az államtitkár szerint Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik:

2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes, ami világszinten is egyedülálló. 

A csed és a gyed adómentessége mellett már elindult a háromgyermekes anyák szja-mentessége, 2026 januárjától pedig fokozatosan bevezetik a kétgyermekes édesanyák adómentességét is. Jövőre elsőként a 40 év alattiak kerülnek be a rendszerbe, miközben a 30 év alatti anyák szja-mentességét a teljes jövedelemre kiterjesztik.

A családi adókedvezmény további 50 százalékkal nő, így fél év alatt duplájára emelkedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett családoknál havi szinten akár 300 ezer forintnál is több maradhat.

Mutatjuk, kinek adta Magyar Péter a gyomorforgató karácsonyi interjúját

Otthon, munka, biztonság – nem megszorítás

Koncz Zsófia közölte: a következő négy évben 4000 milliárd forint jut csak az adócsökkentési programra, míg a 2026-os költségvetésben összesen 4800 milliárd forintot fordítanak családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka.
Az otthonteremtés terén szeptembertől elindult az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott hitelt kínál, és a csok különböző formáival is kombinálható. 2015 óta minden hatodik ingatlanügylethez kapcsolódott valamilyen csok-támogatás.

A munka és család összeegyeztetését szolgálja a bölcsődei hálózat bővítése is: a férőhelyek száma több mint duplájára nőtt, a térítési díj támogatása pedig havi akár 50–65 ezer forintos segítséget jelenthet.

Az államtitkár élesen bírálta a Tisza-csomagként emlegetett, kiszivárgott terveket is, amelyek szerinte alapjaiban rengetnék meg a gyermekes családokat.

Mi nem Ukrajnára, nem a háború finanszírozására és nem a migrációs paktumra költjük a magyarok pénzét, hanem a magyar családokra”

 – szögezte le.

