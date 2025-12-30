Koncz Zsófia: Mi nem a háborúra, hanem a családokra költünk!

Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét építette fel az Orbán-kormány az elmúlt években: családbarát adórendszer, otthonteremtési támogatások és folyamatos bölcsődefejlesztés jellemzi a magyar modellt. Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: elég egy rossz politikai döntés, és egy baloldali kormány a brüsszeli elvárásoknak megfelelően adóemelésekkel terhelné a gyermekeseket. Ahogyan fogalmazott:

Koncz Zsófia szerint Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

Mi a magyar családok támogatásában hiszünk, ezért ma ötször annyit költünk rájuk, mint 2010-ben.”

Szja-mentesség az édesanyáknak

Az államtitkár szerint Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik:

2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes, ami világszinten is egyedülálló.

A csed és a gyed adómentessége mellett már elindult a háromgyermekes anyák szja-mentessége, 2026 januárjától pedig fokozatosan bevezetik a kétgyermekes édesanyák adómentességét is. Jövőre elsőként a 40 év alattiak kerülnek be a rendszerbe, miközben a 30 év alatti anyák szja-mentességét a teljes jövedelemre kiterjesztik.