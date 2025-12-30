Koncz Zsófia: Mi nem a háborúra, hanem a családokra költünk!

Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét építette fel az Orbán-kormány az elmúlt években: családbarát adórendszer, otthonteremtési támogatások és folyamatos bölcsődefejlesztés jellemzi a magyar modellt. Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: elég egy rossz politikai döntés, és egy baloldali kormány a brüsszeli elvárásoknak megfelelően adóemelésekkel terhelné a gyermekeseket. Ahogyan fogalmazott:
Mi a magyar családok támogatásában hiszünk, ezért ma ötször annyit költünk rájuk, mint 2010-ben.”
Szja-mentesség az édesanyáknak
Az államtitkár szerint Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik:
2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes, ami világszinten is egyedülálló.
A csed és a gyed adómentessége mellett már elindult a háromgyermekes anyák szja-mentessége, 2026 januárjától pedig fokozatosan bevezetik a kétgyermekes édesanyák adómentességét is. Jövőre elsőként a 40 év alattiak kerülnek be a rendszerbe, miközben a 30 év alatti anyák szja-mentességét a teljes jövedelemre kiterjesztik.
A családi adókedvezmény további 50 százalékkal nő, így fél év alatt duplájára emelkedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett családoknál havi szinten akár 300 ezer forintnál is több maradhat.
Otthon, munka, biztonság – nem megszorítás
Koncz Zsófia közölte: a következő négy évben 4000 milliárd forint jut csak az adócsökkentési programra, míg a 2026-os költségvetésben összesen 4800 milliárd forintot fordítanak családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka.
Az otthonteremtés terén szeptembertől elindult az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott hitelt kínál, és a csok különböző formáival is kombinálható. 2015 óta minden hatodik ingatlanügylethez kapcsolódott valamilyen csok-támogatás.
A munka és család összeegyeztetését szolgálja a bölcsődei hálózat bővítése is: a férőhelyek száma több mint duplájára nőtt, a térítési díj támogatása pedig havi akár 50–65 ezer forintos segítséget jelenthet.
Az államtitkár élesen bírálta a Tisza-csomagként emlegetett, kiszivárgott terveket is, amelyek szerinte alapjaiban rengetnék meg a gyermekes családokat.
Mi nem Ukrajnára, nem a háború finanszírozására és nem a migrációs paktumra költjük a magyarok pénzét, hanem a magyar családokra”
– szögezte le.