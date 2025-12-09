Koncz Zsófia: A minimálbérrel együtt a családtámogatások jelentős része is növekszik

Koncz Zsófia: Több milliárd forinttal több jut a családokra

A jövő évi költségvetés csaknem 1000 milliárd forinttal irányoz elő többet családtámogatásra, és folytatódik a családi adókedvezmény megduplázása, valamint az szja-mentességek bővítése. „Ezért fontos, hogy a magyar családoktól ne vegyék el azt a pénzt, amit Brüsszel akar megszerezni” – figyelmeztetett az államtitkár, aki szerint a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja 1300 milliárd forinttal sújtaná a családokat.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a magyar családok továbbra is számíthatnak a kormány támogatására (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

A minimálbér-emelés minden támogatási forma összegét felemeli

Koncz Zsófia kiemelte: a minimálbér növekedésével együtt emelkedik a diplomás gyed, a nevelőszülői és nagyszülői gyed, valamint az örökbefogadói díj is. Úgy fogalmazott: a baloldali tervek „radikálisan baloldali megszorítások”, amelyek akár a gyed jövőjét is veszélyeztetnék.