Koncz Zsófia: A minimálbérrel együtt a családtámogatások jelentős része is növekszik

A családokért felelős államtitkár szerint a minimálbér növekedésével együtt a családtámogatások jelentős része is emelkedik. A kormány jövőre több mint 4800 milliárd forintot fordít a családok támogatására, miközben szerinte a baloldali megszorítási tervek súlyos terhet jelentenének a magyar családokra – mondta Koncz Zsófia.
A gyed összege jövőre havi bruttó 451 ezer forintra nő, ami több mint százezer családnak jelent kézzelfogható segítséget – hangsúlyozta Koncz Zsófia az M1-en. 

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia szerint a minimálbér növekedésével együtt a családtámogatások jelentős része is emelkedik (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

A magyar családok ugyanúgy, ahogy az elmúlt 15 évben, számíthatnak ránk” 

– mondta, rámutatva, hogy a 2010 óta több mint négyszeresére emelkedett minimálbér európai összevetésben is kiemelkedő növekedés. Koncz szerint a kormány célja, hogy minél több pénzt hagyjon a családoknál, ezért adókedvezményekkel és új programokkal is bővítik a támogatási rendszert.

Elképesztő összeg: jövőre 4800 milliárdot költ a kormány a családokra

Koncz Zsófia: Több milliárd forinttal több jut a családokra

A jövő évi költségvetés csaknem 1000 milliárd forinttal irányoz elő többet családtámogatásra, és folytatódik a családi adókedvezmény megduplázása, valamint az szja-mentességek bővítése. „Ezért fontos, hogy a magyar családoktól ne vegyék el azt a pénzt, amit Brüsszel akar megszerezni” – figyelmeztetett az államtitkár, aki szerint a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja 1300 milliárd forinttal sújtaná a családokat.

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia hangsúlyozta: a magyar családok továbbra is számíthatnak a kormány támogatására (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

A minimálbér-emelés minden támogatási forma összegét felemeli

Koncz Zsófia kiemelte: a minimálbér növekedésével együtt emelkedik a diplomás gyed, a nevelőszülői és nagyszülői gyed, valamint az örökbefogadói díj is. Úgy fogalmazott: a baloldali tervek „radikálisan baloldali megszorítások”, amelyek akár a gyed jövőjét is veszélyeztetnék.

