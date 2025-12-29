Hírlevél
Koncz Zsófia

Koncz Zsófia: Vándor bölcső indult útjára – új életet ringat az összefogás

Közösségből közösségbe jár a bölcső. Az első kisbaba már meg is érkezett Golopra, ahova Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár ellátogatott.
Egy országos kezdeményezés első állomása Golop volt: útjára indult a Vándor Bölcső Program, amelynek első lakója egy újszülött kislány lett. Koncz Zsófia közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Adj Életet Alapítvány kezdeményezése már az induláskor valódi célt ért: egy kisbaba életének első hónapjait tette meghittebbé.

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia tanúja volt a vándor bölcső program sikerességének  (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

Az, hogy ring a baba, meg a bölcső, az a fejlődésre és az agyra is nagyon pozitív. Ezt régen jól kitalálták.”

– állapította meg az alapítvány vezetője.

A bölcső vándorol, az élmény marad

A program lényege egyszerű és mégis erős: a bölcső nem egy családnál marad, hanem vándorol tovább. A kisbabák jellemzően két hónapos koruk körül kapják meg, egy–két hónapig használják, majd a bölcső új otthonba, új gyermekhez kerül. Dorottya az első, aki ebben a bölcsőben ringatózott, de már most sok az érdeklődő. A szervezők szerint a jövőben pályázati rendszerben lehet majd jelentkezni, a cél pedig világos: minél több településre elvinni a bölcsőt, hogy minél több gyermek feküdhessen bele. Nem technológia, nem trend – hanem egy régi, bevált módszer újragondolva, közösségi alapon.

