Koncz Zsófia: Vándor bölcső indult útjára – új életet ringat az összefogás

A bölcső vándorol, az élmény marad

A program lényege egyszerű és mégis erős: a bölcső nem egy családnál marad, hanem vándorol tovább. A kisbabák jellemzően két hónapos koruk körül kapják meg, egy–két hónapig használják, majd a bölcső új otthonba, új gyermekhez kerül. Dorottya az első, aki ebben a bölcsőben ringatózott, de már most sok az érdeklődő. A szervezők szerint a jövőben pályázati rendszerben lehet majd jelentkezni, a cél pedig világos: minél több településre elvinni a bölcsőt, hogy minél több gyermek feküdhessen bele. Nem technológia, nem trend – hanem egy régi, bevált módszer újragondolva, közösségi alapon.