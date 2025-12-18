Hírlevél
gazdatüntetések

Magyar tudósítás Brüsszelből: így bánik a rendőrség a tüntetőkkel! Mutatjuk a döbbenetes videókat!

Az európai gazdák az EU-csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszelben többek között az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. Azonban a gazdák eddigi békés tüntetését a brüsszeli rendőrök most könnygázzal próbálják feloszlatni! Mutatjuk a döbbenetes helyszíni videókat!
Az európai gazdák a traktoraikkal az uniós csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszel belvárosában az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai agrártámogatások tervezett csökkentése ellen.

Íme, így menekülnek a könnygáz elől a gazdatüntetésen résztvevők Brüsszelben
Így menekülnek a könnygáz elől a gazdatüntetésen résztvevők

Azonban a gazdák eddigi békés tüntetését a brüsszeli rendőrök most könnygázzal próbálják feloszlatni,

amiből a HírTV helyszínen tartózkodó tudósítói, köztük Velkovics Vilmos és Jeszenszky Zsolt is kaptak, íme:

Deák Dániel is a helyszínen tartózkodik Brüsszel belvárosában, ő ezt írta a videójához:

Haditudósítás Brüsszelből: így bánik a rendőrség a tüntetőkkel!

