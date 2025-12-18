Magyar tudósítás Brüsszelből: így bánik a rendőrség a tüntetőkkel! Mutatjuk a döbbenetes videókat!

Az európai gazdák az EU-csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszelben többek között az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. Azonban a gazdák eddigi békés tüntetését a brüsszeli rendőrök most könnygázzal próbálják feloszlatni! Mutatjuk a döbbenetes helyszíni videókat!
Az európai gazdák a traktoraikkal az uniós csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszel belvárosában az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai agrártámogatások tervezett csökkentése ellen.
Azonban a gazdák eddigi békés tüntetését a brüsszeli rendőrök most könnygázzal próbálják feloszlatni,
amiből a HírTV helyszínen tartózkodó tudósítói, köztük Velkovics Vilmos és Jeszenszky Zsolt is kaptak, íme:
Deák Dániel is a helyszínen tartózkodik Brüsszel belvárosában, ő ezt írta a videójához:
Haditudósítás Brüsszelből: így bánik a rendőrség a tüntetőkkel!
