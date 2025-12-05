– Az eredeti meghívóban még Áder János szerepelt felszólalóként Orbán Viktor mellett, a most szombati kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen mégsem a volt köztársasági elnök, hanem Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tart majd beszédet. Az ellenzéki sajtó ezt úgy adta hírül, hogy Ádert „hirtelen lecserélték – írja a Mandiner.

Fotó: YouTube/Igazság órája

Szegeden lép fel Áder János

Hozzátették,

Partos Bence, a Digitális Polgári Körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány alapítója szerint szó sincs ilyesmiről.

Mint a Mandinernek elárulta:

Áder János lesz az egyik főszónoka az országjáró gyűléssorozat idei záró rendezvényének, az eddigi legnagyobb alkalomnak, amit a nyolcezer fő befogadására alkalmas Pick Szeged Arénában tartanak majd december 20-án!

Ismeretes, a legutóbbi gyűlés Nyíregyházán volt, most szombaton pedig Kecskeméten lesz, az eseményről a Mandiner élő műsorban is beszámol YouTube-csatornánkon!