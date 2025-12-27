Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a pánik! Atomfegyverek jelentek meg a NATO határán

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

kormány

Zsigó Róbert: Amíg nemzeti kormány van, az idősek számíthatnak ránk

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Biztonságos nyugdíjas évet hoz 2026 az időseknek – közöle Zsigó Róbert, aki közösségi oldalán foglalta össze, mi mindent rejt a jövő év a szépkorúak számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormánynők40kulturális és innovációs minisztériumzsigó róbertidőseknemzeti

Számtalan olyan intézkedést hozott a kormány az elmúlt években, melyek hosszú távon garantálják a nyugdíjasok anyagi biztonságát. Minderről Zsigó Róbert számolt be saját közösségi oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, a kormány garantálja a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint az inflációkövető nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6 százalékot jelent,
ráadásul – mint írta – a 14. havi nyugdíj egynegyedét is megkapják az idősek a 13. havival együtt.

És mi garantáljuk a nyugdíjbiztonságot is, mert nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét

– emelte ki a politikus, hozzátéve, továbbra is lesz Nők40, mert ezzel is segíteni szeretnék azon nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében.
 

Hozzátette, marad az árréscsökkentés is, mert megvédik az időseket az indokolatlan és túlzó áremelésektől. 

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek számíthatnak ránk

– hangsúlyozta az államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!