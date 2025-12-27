Zsigó Róbert: Amíg nemzeti kormány van, az idősek számíthatnak ránk

Számtalan olyan intézkedést hozott a kormány az elmúlt években, melyek hosszú távon garantálják a nyugdíjasok anyagi biztonságát. Minderről Zsigó Róbert számolt be saját közösségi oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, a kormány garantálja a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint az inflációkövető nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6 százalékot jelent,

ráadásul – mint írta – a 14. havi nyugdíj egynegyedét is megkapják az idősek a 13. havival együtt.

És mi garantáljuk a nyugdíjbiztonságot is, mert nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét

– emelte ki a politikus, hozzátéve, továbbra is lesz Nők40, mert ezzel is segíteni szeretnék azon nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében.



Hozzátette, marad az árréscsökkentés is, mert megvédik az időseket az indokolatlan és túlzó áremelésektől.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek számíthatnak ránk

– hangsúlyozta az államtitkár.