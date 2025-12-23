Hírlevél
Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

kormány

Valami készül, az év utolsó kormányülése felkavarta az állóvizet

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
A tettek felsorolása nem teljes, de impozáns. Az orosz-ukrán háború ellenére is minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul – közölte a kormány közösségi média oldalán.
kormányorbán viktorígy dolgozottmagyarország kormánya

A kormány bejegyzése arra hívja fel a figyelmet, amit a miniszterelnök a keddi kormányülés előtt közölt:  számos olyan döntés született az évben, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat:

Kormány, Magyarország Kormánya
Szavak helyett tettek - így dolgozott idén a kormány
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya 

Így dolgozott idén a kormány

  • elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,
  • bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
  • bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,
  • két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket,
  • 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot
  • fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak,
  • a nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést.

Ahogyan Orbán Viktor a kormányülés előtt fogalmazott az intézkedésekkel kapcsolatban:

És a sort még hosszan folytathatnám. Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.”


 

 

 

