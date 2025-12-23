Valami készül, az év utolsó kormányülése felkavarta az állóvizet

A tettek felsorolása nem teljes, de impozáns. Az orosz-ukrán háború ellenére is minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul – közölte a kormány közösségi média oldalán.
A kormány bejegyzése arra hívja fel a figyelmet, amit a miniszterelnök a keddi kormányülés előtt közölt: számos olyan döntés született az évben, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat:
Így dolgozott idén a kormány
- elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,
- bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
- bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,
- két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket,
- 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot
- fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak,
- a nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést.
Ahogyan Orbán Viktor a kormányülés előtt fogalmazott az intézkedésekkel kapcsolatban:
És a sort még hosszan folytathatnám. Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.”
