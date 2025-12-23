Valami készül, az év utolsó kormányülése felkavarta az állóvizet

A kormány bejegyzése arra hívja fel a figyelmet, amit a miniszterelnök a keddi kormányülés előtt közölt: számos olyan döntés született az évben, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat:

Szavak helyett tettek - így dolgozott idén a kormány

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,

bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,

bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,

két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket,

90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot

fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak,

a nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést.

Ahogyan Orbán Viktor a kormányülés előtt fogalmazott az intézkedésekkel kapcsolatban:

És a sort még hosszan folytathatnám. Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.”



