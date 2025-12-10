Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tart ma reggel 8 órától. Orbán Viktor a keddi, maratoni kormányülés után közölte: a tanácskozás fő napirendi pontja az uniós csúcsra való felkészülés volt, amelyen az lesz a tét, hogy magyarok pénzét Ukrajnába küldik-e.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy jó hírekről is tárgyaltak a kormányülésen, melynek részletei kiderülnek a csütörtöki Kormányinfón.
Rendőrségi felügyelet alá helyezik a Szőlő utcai intézményt
A Szőlő utcai nevelőintézettel kapcsolatos eseményekről szólva ismertette: a belügyminiszter megerősítette, hogy folyik a nyomozás. Az ügyészség indítványára folyik a nyomozás, mely során már több embert letartóztattak.
Kiemelte, hogy a Szőlő utcai intézmény egy fiatalkorúak börtöne, nem gyermekvédelmi intézmény.
A kormány döntött arról, hogy azokat a nevelőintézeteket – összesen 5 intézményt –, ahol bírósági határozat alapján, büntetőeljárásban elítélt fiatalok élnek, a rendőrség felügyelete alá helyezik. A kormány azt várja a hatóságoktól, hogy alapos vizsgálatokat folytassanak le, gyors és hatékony intézkedéseket vezessenek be. Az erre vonatkozó kormánydöntés hamarosan, még a mai napon hatályba lép – mondta Gulyás Gergely.
Lakossági napenergia-tárolási programot hirdet a kormány
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy
a kormány lakossági napenergia-tárolási programot hirdet 100 millárd forintos keretösszeggel.
Elmondta, a napenergia terén különösen nagy előrelépést sikerült elérni, a 2010-es 10 megawatt teljesítményről mostanra 8100 megawattra emelkedett az ebből keletkező energia mértéke. Ez nagy segítség lesz a hazai energiafelhasználás szempontjából, de csak akkor, ha rendelkezünk megfelelő tárolókapacitással. A részletekről a miniszter későbbre ígért tájékoztatást.
Ha az EU beleszól az energiamixbe, bírósághoz fordulunk
Az uniós szerződések értelmében minden tagállam jogosult a saját energiamixét meghatározni – emlékeztetett Gulyás Gergely. Az EU engedélyhez kötné az orosz olaj és földgáz beszerzését, erre jelenleg három országnak – Magyarország, Csehország, Szlovákia – van jogilag lehetősége.
Ha megszületik az ezt elutasító döntés, azt Magyarország megtámadja a nemzetközi bíróságon arra az uniós alapelvre hivatkozva, hogy minden ország maga rendelkezhet a saját energiamixéről.
Ráadásul ez a brüsszeli fellépés nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen is – jelentette ki.
Magyarország elutasítja az EU-s migrációs paktumot
Gulyás Gergely a Brüsszelben hétfőn elfogadott migrációs paktumról szólva kifejtette: a legnagyobb veszély nem az, hogy bizonyos számokat, kötelező kvótákat állapítanak meg. Magyarország továbbra sem csatlakozik a paktumhoz, egyetlen migránst sem fog befogadni.
Hazánkban népszavazást tartottak ez ügyben, ez alapján senki más nem határozhatja meg, hogy kivel kívánunk együtt élni, és kivel nem.
Sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldali pártok minden ezzel ellenkező előterjesztést támogattak, de ez sem változtat azon, hogy az Európai Tanács határozata ellenére sem fogadunk be migránsokat.
Ezért a korai Kormányinfó
Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a Kormányinfó korai kezdési időpontját az indokolja, hogy 10:30-tól számos fontos kérdésben döntés születik az Országgyűlés ülésén.
A következő kormányülést december 28-án tartják, tette hozzá.
Jönnek a jó hírek
A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem csak konfliktusok és vitás ügyek szerepelnek a kormányülés napirendjén.
Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket a lakossági energiatárolás támogatása ügyében”
– mondta Orbán Viktor a szerdai kormányülést megelőzően.
Orbán: Bonyolult tárgyalásokra készülünk Brüsszelben
A kormányfő kedd esti videós üzenetében elmondta, hogy a kormányülés fő témája a jövő heti, brüsszeli uniós csúcsra való felkészülés volt. Orbán Viktor szerint az esemény „fejnehéz” lesz, hiszen bonyolult tárgyalássorozat vár a tagállamokra.