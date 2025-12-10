Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tart ma reggel 8 órától. Orbán Viktor a keddi, maratoni kormányülés után közölte: a tanácskozás fő napirendi pontja az uniós csúcsra való felkészülés volt, amelyen az lesz a tét, hogy magyarok pénzét Ukrajnába küldik-e.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfóón, 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy jó hírekről is tárgyaltak a kormányülésen, melynek részletei kiderülnek a csütörtöki Kormányinfón.