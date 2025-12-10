Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz – kövesse a Kormányinfót élőben!

Hírlevél
Frissült:
46 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

6 perce
Rendőrségi felügyelet alá helyezik a Szőlő utcai intézményt
13 perce
Lakossági napenergia-tárolási programot hirdet a kormány
19 perce
Ha az EU beleszól az energiamixbe, bírósághoz fordulunk
23 perce
Magyarország elutasítja az EU-s migrációs paktumot
26 perce
Ezért a korai Kormányinfó
50 perce
Jönnek a jó hírek
52 perce
Orbán: Bonyolult tárgyalásokra készülünk Brüsszelben
Maratoni ülést tartott a kormány kedden a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor beszámolója szerint a tanácskozás főként az EU-csúcsra való felkészülésről szólt, ahol az lesz a tét, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldik-e, de döntés született a lakossági energiatárolás támogatásáról is. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatóját kövesse élőben az Origón!
kormányinfóBrüsszelenergiatárolásVitályos EszterGulyás GergelygazdaságEU-csúcsUkrajna
Cikkünk folyamatosan frissül7 bejegyzés

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tart ma reggel 8 órától. Orbán Viktor a keddi, maratoni kormányülés után közölte: a tanácskozás fő napirendi pontja az uniós csúcsra való felkészülés volt, amelyen az lesz a tét, hogy magyarok pénzét Ukrajnába küldik-e.

Kormányinfó, Karmelita kolostor, Vitályos Eszter, VitályosEszter, Gulyás Gergely, GulyásGergely, 2025.11.27.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfóón, 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy jó hírekről is tárgyaltak a kormányülésen, melynek részletei kiderülnek a csütörtöki Kormányinfón.

 

08:27
December 10, 2025
Rendőrségi felügyelet alá helyezik a Szőlő utcai intézményt

A Szőlő utcai nevelőintézettel kapcsolatos eseményekről szólva ismertette: a belügyminiszter megerősítette, hogy folyik a nyomozás. Az ügyészség indítványára folyik a nyomozás, mely során már több embert letartóztattak. 

Kiemelte, hogy a Szőlő utcai intézmény egy fiatalkorúak börtöne, nem gyermekvédelmi intézmény. 

A kormány döntött arról, hogy azokat a nevelőintézeteket – összesen 5 intézményt –, ahol bírósági határozat alapján, büntetőeljárásban elítélt fiatalok élnek, a rendőrség felügyelete alá helyezik. A kormány azt várja a hatóságoktól, hogy alapos vizsgálatokat folytassanak le, gyors és hatékony intézkedéseket vezessenek be. Az erre vonatkozó kormánydöntés hamarosan, még a mai napon hatályba lép – mondta Gulyás Gergely. 

08:20
December 10, 2025
Lakossági napenergia-tárolási programot hirdet a kormány

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy 

a kormány lakossági napenergia-tárolási programot hirdet 100 millárd forintos keretösszeggel. 

Elmondta, a napenergia terén különösen nagy előrelépést sikerült elérni, a 2010-es 10 megawatt teljesítményről mostanra 8100 megawattra emelkedett az ebből keletkező energia mértéke. Ez nagy segítség lesz a hazai energiafelhasználás szempontjából, de csak akkor, ha rendelkezünk megfelelő tárolókapacitással. A részletekről a miniszter későbbre ígért tájékoztatást. 

08:14
December 10, 2025
Ha az EU beleszól az energiamixbe, bírósághoz fordulunk

Az uniós szerződések értelmében minden tagállam jogosult a saját energiamixét meghatározni – emlékeztetett Gulyás Gergely. Az EU engedélyhez kötné az orosz olaj és földgáz beszerzését, erre jelenleg három országnak – Magyarország, Csehország, Szlovákia – van jogilag lehetősége. 

Ha megszületik az ezt elutasító döntés, azt Magyarország megtámadja a nemzetközi bíróságon arra az uniós alapelvre hivatkozva, hogy minden ország maga rendelkezhet a saját energiamixéről. 

Ráadásul ez a brüsszeli fellépés nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen is – jelentette ki. 

08:10
December 10, 2025
Magyarország elutasítja az EU-s migrációs paktumot

Gulyás Gergely a Brüsszelben hétfőn elfogadott migrációs paktumról szólva kifejtette: a legnagyobb veszély nem az, hogy bizonyos számokat, kötelező kvótákat állapítanak meg. Magyarország továbbra sem csatlakozik a paktumhoz, egyetlen migránst sem fog befogadni. 

Hazánkban népszavazást tartottak ez ügyben, ez alapján senki más nem határozhatja meg, hogy kivel kívánunk együtt élni, és kivel nem.

 Sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldali pártok minden ezzel ellenkező előterjesztést támogattak, de ez sem változtat azon, hogy az Európai Tanács határozata ellenére sem fogadunk be migránsokat. 

08:07
December 10, 2025
Ezért a korai Kormányinfó

Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a Kormányinfó korai kezdési időpontját az indokolja, hogy 10:30-tól számos fontos kérdésben döntés születik az Országgyűlés ülésén.

A következő kormányülést december 28-án tartják, tette hozzá.

07:42
December 10, 2025
Jönnek a jó hírek

A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem csak konfliktusok és vitás ügyek szerepelnek a kormányülés napirendjén.

Aztán persze vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket a lakossági energiatárolás támogatása ügyében”

– mondta Orbán Viktor a szerdai kormányülést megelőzően.

07:40
December 10, 2025
Orbán: Bonyolult tárgyalásokra készülünk Brüsszelben

A kormányfő kedd esti videós üzenetében elmondta, hogy a kormányülés fő témája a jövő heti, brüsszeli uniós csúcsra való felkészülés volt. Orbán Viktor szerint az esemény „fejnehéz” lesz, hiszen bonyolult tárgyalássorozat vár a tagállamokra.

