Gulyás Gergely a rendkívüli kormányinfón: ha ez megtörténik, Európa gazdasága összeomolhat

Vargha Tamás kormánypárti országgyűlési képviselő házigazdaként köszöntötte a beszélgetés résztvevőit és mindazokat, akik kíváncsiak voltak az elhangzottakra. „A háború nagyon drága, azonban a béke olcsó”, adta meg az alaphangot szavaival a miniszterhelyettes arra a vitára utalva, ami jelenleg is még az Európai Unió székhelyén, Brüsszelben zajlik – tudósított az eseményről a FEOL a cikkében.

A Polgári Mulató elnevezésű rendezvénysorozat székesfehérvári állomásán, csütörtökön este Kormányinfó közönségtalálkozóra várták az érdeklődőket a Hiemer-házban.

Fotó: Fehér Gábor/FMH

Így aztán ez volt az első téma is. Gulyás Gergely erről azt mondta, hogy jelenleg úgy tűnik, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása nem történik meg. Erre jogi megoldás nincs, ilyenre ilyen helyzetben a történelemben még soha nem került sor – szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Majd azzal folytatta, hogy ezt a teljesen nyilvánvaló tényt, ha nem is látta be még a többség, de nem voltak elegen azok, akik utat adtak volna ennek az eszelős lépésnek. „Ha Európa ilyen módon használná fel a pénzeket, a hatás elsöprő lenne, hiszen azután senki nem akarna majd befektetni a kontinensen, ilyen kockázatot senki sem vállalna” – hangsúlyozta Gulyás Gergely, majd arra emlékeztetett, hogy

az Európai Bizottság előbb tönkretette az európai versenyképességet, majd ezt a magatartását folytatta a szankciókkal, és a vezetők ezen az úton próbálnak járni ezután is.

„Sajnos olyan ez a meccs, hogy az egyik csapatból kerül ki a bíró is”, élt egy futball hasonlattal a miniszter arra a perre utalva, amit hazánk indított az Európai Bírósággal szemben.

Az ukrajnai eseményekre fordítva a szót Gulyás Gergely kijelentette, hogy

hazánknak nem érdeke a háború meghosszabbítása. Szerinte az uniós vezetők olyan helyzetbe lavírozták magukat, hogy már csak nagyon nehezen tudnának váltani, hiszen meg kellene magyarázniuk, hogy az elmúlt években miért támogatták a háború folytatását. Hiszen egymillió ember meghalt, a felelősséget pedig senki sem akarja vállalni.

„Az alagútba könnyű volt befelé menni, kifelé azonban nem találják az utat.” A háború folytatása azonban pénzbe kerül – hangsúlyozta a miniszter.