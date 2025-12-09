Újabb korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt

A brüsszeli mocsár még egy kicsit mélyebb lett. A napokban újabb korrupciós botrány híre rázta meg Brüsszelt: a belga rendőrség korrupció gyanúja miatt házkutatást tartott, és eljárást indított Federica Mogherini, az Európai Bizottság volt alelnöke, korábbi külügyi főképviselő ellen, uniós forrásokkal való visszaélés és közbeszerzési csalás gyanújával – írta Hölvényi György a Facebook-bejegyzésében.

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért Képviselőcsoport tagja

(Fotó: MTI/Soós Lajos)

A KDNP európai parlamenti képviselője hozzátette:

Ez az eset is mutatja, hogy Brüsszel továbbra is mélyen fuldoklik a saját korrupciós mocsarában, miközben úgy tesz, mintha épp a világ erkölcsi gerincét egyenesítené ki. Pfizer-gate, Katar-gate, Didier Reynders volt jogállamisági biztos pénzmosási ügye, és most Mogherini botránya…

És miközben a brüsszeli vezetők körül csattannak a bilincsek, vagy nyílnak a vizsgálati akták, továbbra is kitartóan támadják Magyarországot. Csak remélni tudjuk, hogy a mostani botrányok hatására nem akarnak összehívni egy újabb plenáris vitát a magyar jogállamiságról – bár Brüsszelben sosem lehet tudni. A legszebb mégis az egészben, hogy ebben a helyzetben teljes komolysággal beszélnek Ukrajna csatlakozásáról, miközben a hírek szerint Ukrajnában – még a háború közepette is – komoly korrupciós ügyekről esik szó, úgy tesznek, mintha éppen a jogállamiság új bajnokát tolnák maguk előtt. Európai tragikomédia ez – csak egyre nehezebb rajta nevetni

– írta Hölvényi György a Facebook-bejegyzésében.