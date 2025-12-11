Kovács Zoltán: Brüsszel újra támadja Magyarországot – ezúttal a médiaszabadság ürügyén

Kovács Zoltán a Facebook-oldalán reagált az Európai Bizottság legújabb Magyarországot támadó döntésére.

Újabb kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, ezúttal a „médiaszabadság” miatt. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint felháborító, hogy miközben Brüsszel a magyar médiát vizsgálja, Ukrajnában börtönbe zárják az ellenzéket, betiltanak médiumokat, és európai pénzeket sikkasztanak el. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Kovács Zoltán szerint a brüsszeli intézmények ismét kettős mércét alkalmaznak Magyarországgal szemben

Egészen elképesztő! Brüsszel újabb kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, ezúttal a médiaszabadság miatt”

– írta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki szerint a brüsszeli intézmények ismét kettős mércét alkalmaznak, hiszen miközben Magyarországot támadják, Ukrajnában súlyosan sérülnek az alapvető demokratikus jogok, az unió pedig mindezt hallgatólagosan támogatja.

Ukrajnában ellenzéki képviselőket börtönöznek be, akadályozzák az ország elhagyásában, ellenzéki médiumokat cenzúráznak vagy bezárnak, és európaiak pénzéből milliárdokat sikkaszt el a brüsszeli–ukrán háborús maffia”

– fogalmazott Kovács Zoltán.

A fideszes politikus szerint az Európai Bizottság újabb eljárása nem a médiaszabadságról, hanem a politikai nyomásgyakorlásról szól.

Ha Brüsszel csak fele annyi időt fordítana a béke megteremtésére, a migráció elleni védekezésre és az európai gazdaság helyreállítására, mint amennyit Magyarország támadására, akkor Európa nem ott tartana, ahol ma: a háború és az összeomlás szélén”

– tette hozzá Kovács Zoltán, majd emlékeztetett arra, hogy Magyarország médiarendszere a nemzeti szuverenitás részét képezi, és a brüsszeli beavatkozás semmilyen uniós jogszabállyal nem indokolható.

Brüsszelnek ideje lenne végre a saját válságait kezelni – nem pedig Magyarországot leckéztetni”

– zárta bejegyzését Kovács Zoltán arra utalva ezzel, hogy a magyar kormány nem hátrál meg, és minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogja védeni a magyar médiát, a nemzeti jogrendet és a szuverenitást.