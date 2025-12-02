Egyedülálló pozíciót ért el Magyarország a világhírű amerikai közgazdász szerint

A Huszárvágás működik – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Magyarország olyan diplomáciai pozícióba került, amely Európában ritkaságszámba megy – fogalmaz elemzésében Jeffrey Sachs világhírű amerikai közgazdász Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

A miniszterelnök politikai igazgatója megosztotta Jeffrey Sachs világhírű amerikai közgazdász elemzését, aki szerint Magyarország olyan diplomáciai pozícióba került, amely Európában ritkaságszámba megy. Washington és Moszkva egyaránt „kiváló kapcsolatokról” beszél Budapest vonatkozásában, és mindkét nagyhatalom nyitott lenne arra, hogy a magyar fővárost válassza egy lehetséges béketárgyalás helyszínéül. Sachs szerint ez a kettős bizalom önmagában figyelemre méltó, különösen egy NATO- és EU-tagállam esetében.

A professzor ezt a magyar külpolitika sajátos működésével magyarázza. Orbán Viktor – Sachs szavaival –

„mesteri szinten sajátította el a kettős pályás diplomácia művészetét.”

Magyarország a nyugati struktúrák része, ugyanakkor fenntart egy párhuzamos együttműködési csatornát a keleti nagyhatalmakkal, köztük Oroszországgal is, miközben a magyar miniszterelnök szokatlanul meleg politikai kapcsolatot ápol Donald Trumppal. Ez a többirányú kapcsolatrendszer teszi lehetővé, hogy Budapest ne pusztán alkalmi közvetítőként, hanem tartós híd szereplőjeként jelenjen meg a rivális geopolitikai blokkok között.

A konnektivitás stratégiája a világhírű amerikai közgazdász szerint

Pontosan ez az alapja szerinte a konnektivitás-stratégiának, amely a blokkosodással szemben a kapcsolatok fenntartását és a közvetítés képességét tartja magyar külpolitika kulcselemeinek. Magyarország számára ez nem csupán külpolitikai elv, hanem földrajzi és gazdasági adottságokból fakadó érdek: olyan modell, amelyben a különböző erőterekkel való párhuzamos együttműködés növeli a mozgásteret.

Sachs szerint ebben a helyzetben külön jelentőséget kap az Egyesült Államok által adott Magyarországnak adott energiaszankciós kivétel: a magyar energiafüggőség és a kivételes mentesség sajátos pozíciót teremt,

amely növeli Budapest tárgyalási súlyát mind a nyugati, mind a keleti diplomáciában.

Sachs így nem pusztán méltatja Magyarország szerepét, hanem egy szélesebb stratégiai mintázat részének tekinti: a konnektivitásra épülő magyar modell azon kevés európai megközelítés egyike, amely a jelenlegi geopolitikai helyzetben is képes valódi közvetítői értéket felmutatni. Ez az, ami miatt – Sachs szerint – Budapest megkerülhetetlen tényező lehet a következő időszak diplomáciai folyamataiban.