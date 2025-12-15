Hírlevél
Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

A magyarok a legfontosabb közéleti ügyekben ragaszkodnak a nemzeti döntéshozatalhoz – ez derül ki a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet friss kutatásából. A válaszadók többsége elutasítja, hogy Brüsszel döntsön olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik a mindennapokat.
Miközben az Európai Unió progresszív vezetése a tagállami szuverenitás leépítésén dolgozik, a magyar társadalom világos határt húz. A rezsiárak, az illegális migráció, valamint a kábítószer-használat és -kereskedelem szabályozása olyan területek, ahol a döntés jogát nem adnák át uniós szintre – áll a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet legújabb kutatásában.

A kutatás eredménye magáért beszél: a magyarok a legfontosabb közéleti ügyekben ragaszkodnak a nemzeti döntéshozatalhoz (Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal)
Nem kérnek a progresszív nyomásból

A kutatás egyik megállapítása szerint a lakosság elutasítóan viszonyul az Európai Bizottság és a nyomásgyakorló szervezetek által erőltetett progresszív politikai prioritásokhoz. A válaszadók a genderideológia iskolai oktatása helyett egyértelműen a hazafias nevelést támogatják, és úgy vélik, a közösségi értékek védelme nemzeti hatáskör kell maradjon. Az eredmények azt mutatják: a magyarok nem ideológiai kísérleteket, hanem stabil, kiszámítható döntéseket várnak el. A teljes kutatást itt olvashatja el.

