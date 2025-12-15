Nem kérnek a progresszív nyomásból

A kutatás egyik megállapítása szerint a lakosság elutasítóan viszonyul az Európai Bizottság és a nyomásgyakorló szervezetek által erőltetett progresszív politikai prioritásokhoz. A válaszadók a genderideológia iskolai oktatása helyett egyértelműen a hazafias nevelést támogatják, és úgy vélik, a közösségi értékek védelme nemzeti hatáskör kell maradjon. Az eredmények azt mutatják: a magyarok nem ideológiai kísérleteket, hanem stabil, kiszámítható döntéseket várnak el. A teljes kutatást itt olvashatja el.