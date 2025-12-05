Újabb kutatás mutatta meg: a Tisza lendülete végképp elfogyott

Stabilan őrzi vezető helyét 49 százalékkal a Fidesz-KDNP, míg Magyar Péter párja elveszített lendületét, sőt egyre csökken a támogatottsága, a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt – látható a Real-PR 93. legfrissebb kutatásából, melyet a Magyar Nemzet közölt.

Stabil a kormánypárt előnye, a Tisza Pártnál látható a folyamatos csökkenés Forrás: Real PR 93.

A felmérés szerint a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, hiszen a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg hétszázaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.

Vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb. Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll. Ugyanakkor érdekesség, hogy Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el, ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.

