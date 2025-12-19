Szorul a hurok Lakatos Márk körül? Mutatjuk az új fejleményeket

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a rendőrség közlése szerint hazahozták Hollandiából azt a nemzetközi és európai elfogatóparanccsal körözött férfit, akit emberkereskedelem gyanúja miatt fogtak el. A gyanúsított nevét a sajtó korábban a Lakatos Márk-botránnyal összefüggésben említette.

Magyarországra szállították azt a férfit, akit emberkereskedelem gyanújával Hollandiában fogtak el. A nyomozás több szálon fut és már két olyan gyanúsított van az ügyben, akiknek a neve korábban már felmerült a Lakatos Márkhoz köthető botrány kapcsán. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A két őrizetbe vett férfi olyan emberkereskedelmi ügyek miatt lett meggyanúsítva, amelyeknek nincs köze Lakatos Márkhoz

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói december 18-án a Liszt Ferenc repülőtéren vették őrizetbe az 56 éves férfit, majd kihallgatását követően kezdeményezték letartóztatását. A rendőrségi közlemény szerint a férfi gyermekotthonokban nevelkedett fiatalkorúak és fiatal felnőttek kiszolgáltatottságát használhatta ki. Szállást és kisebb összegeket adott, cserébe szexuális szolgáltatásokat várt el. Az elfogatóparancsot 2025 februárjában adták ki ellene, majd Hollandiában fogták el, ahonnan most Magyarországra szállították.

Az ügynek van egy másik érintettje is: tavaly decemberben egy másik férfit is meggyanúsítottak emberkereskedelem miatt. A két gyanúsított – a hatóságok közlése szerint – egyelőre nem Lakatos Márkhoz köthető sértettek ügyében került a nyomozás fókuszába.

Mint ismeretes a botrány középpontjába Lakatos Márk neve azután került, hogy Lakatos Márkról Ábrahám Róbert podcast műsorában azt állította egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér. Elmondása szerint intézetekből szervezetten kerestek kiszolgáltatott fiatalokat, akiket pénzért és tárgyi juttatásokért közvetítettek ki. A fiú állítása szerint félelemből olyan dolgokra is rákényszerítették, amelyeket nem akart. Lakatos Márk a fiú állításait visszautasította, azokat valótlannak nevezte.

A Magyar Nemzet információi szerint a tavaly decemberben meggyanúsított férfi (O. P.) az a kerítő, aki feltételezhetően a fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz.

A lap ugyanakkor azt is közli, hogy O. P., illetve a napokban Hollandiában lekapcsolt V. F. nem az Ábrahámnak interjút adó intézetis fiú ügye, hanem olyan más sértettek esetei miatt lettek meggyanúsítva emberkereskedelemmel, akiknek nem volt köze Lakatos Márkhoz.