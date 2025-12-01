Latorcai Csaba: A baloldal vitte csődbe a fővárost, Karácsonynak ma a lemondásával kellene sétálgatni!

A főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti – hangsúlyozta Latorcai Csaba.

Latorcai Csaba: A baloldal vitte csődbe a fővárost, Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatni! (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését. Tarlós 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak.

A főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása. A fővárost a saját vezetői vitték csődbe. A kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja

– közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.