Ha már tegnap a főpolgármester a buszgarázsban járt, igazán megnézhette volna a járművek állapotát is. Sebaj, mi megtettük helyette (ezt is) – írta Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes közösségi média oldalán kedden annak kapcsán, hogy a főpolgármester inkább tüntetést szervezett a kormány ellen, a főváros csődhelyzete miatt, mintsem a buszok állapotával foglalkozna.

Latorcai: A fővárosi buszok egyharmada nem felel meg a követelményeknek

Kiégett BKV-busz Budapesten.

Fotó: Bors.hu

Latorcai Csaba bemutatta a fővárosi járművek állapotát

Az államtitkár elmondta, a hatósági ellenőrzések keretében 2025. augusztus 18-ától kezdődően eddig 609 darab autóbusz átvizsgálását végezték el, melyből

192 db, azaz az ellenőrzött buszok egyharmada nem felelt meg a feltételeknek;

781 autóbusz ellenőrzése még hátra van.

A miniszterhelyettes korábban annak kapcsán írt közösségi oldalán, hogy szerinte a fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte,

Karácsony Gergelynek a lemondásával kellene sétálgatni, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni.

A főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti – hangsúlyozta Latorcai Csaba.