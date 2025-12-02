Hírlevél

Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

Latorcai Csaba

A fővárosi buszok egyharmada nem felel meg a követelményeknek

Eddig. 781 darab busz ellenőrzése még hátravan – írta Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes közösségi média oldalán kedden annak kapcsán, hogy a főpolgármester inkább tüntetést szervezett a kormány ellen, a főváros csődhelyzete miatt, mintsem a buszok állapotával foglalkozna.
Ha már tegnap a főpolgármester a buszgarázsban járt, igazán megnézhette volna a járművek állapotát is. Sebaj, mi megtettük helyette (ezt is) – írta Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes közösségi média oldalán kedden annak kapcsán, hogy a főpolgármester inkább tüntetést szervezett a kormány ellen, a főváros csődhelyzete miatt, mintsem a buszok állapotával foglalkozna.

A fővárosi buszok egyharmada nem felel meg a követelményeknek
Latorcai Csaba bemutatta a fővárosi járművek állapotát

Az államtitkár elmondta, a hatósági ellenőrzések keretében 2025. augusztus 18-ától kezdődően eddig 609 darab autóbusz átvizsgálását végezték el, melyből 

  • 192 db, azaz az ellenőrzött buszok egyharmada nem felelt meg a feltételeknek;
  • 781 autóbusz ellenőrzése még hátra van.

A miniszterhelyettes korábban annak kapcsán írt közösségi oldalán, hogy szerinte a fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte,

Karácsony Gergelynek a lemondásával kellene sétálgatni, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni.

A főváros csődje az élő bizonyíték, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti – hangsúlyozta Latorcai Csaba.

 

