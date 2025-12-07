Orbán Viktor: Áldott adventi várakozást!

Az ünnep közeledtével Orbán Viktor most egy szívmelengető videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen az látható, amint egy fényjáték elevenedik meg a budapesti Szent István Bazilika bejáratán. Ezzel kíván minden magyar embernek áldott adventi várakozást a miniszterelnök.

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Advent második vasárnapján

Áldott adventi várakozást!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Advent második vasárnapja kapcsán érdemes felidézni az adventi koszorú eredetét és mély szimbolikáját. A Hallow.com információi szerint a koszorú hagyománya a kereszténységet megelőző időkre nyúlik vissza: az örökzöldből font kör alak már a pogány kultúrákban is a fény iránti vágyat és az isteni jelenlét keresését jelképezte.

A keresztény hagyomány ezt az ősi szimbolikát úgy őrizte meg, hogy a koszorú körformája Isten végtelen szeretetére utal, az örökzöld ágak pedig az ember reményét fejezik ki.

A koszorún elhelyezett gyertyák a növekvő fényt szimbolizálják – ahogy hétről hétre egyre világosabb lesz, úgy közeledik Krisztus születésének ünnepe.