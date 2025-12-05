Erdélybe ért a Lázárinfo – Lázár János már szuvenírben is kapható

Hírlevél
Tegnap, 12:32
Olvasási idő: 2 perc
Lázár János erdélyi látogatásán ismét megmutatta, miért vált a Lázárinfo az egyik legközvetlenebb közéleti fórummá. Az építési és közlekedési miniszter humorral és fesztelen stílussal tartotta a tempót, miközben kapott egy igazán testhezálló ajándékot.
Lázár JánosLázárinfoszuvenírtárgyErdély

Lázár János ezúttal Erdélyből jelentkezett be, ahol a közönség már a belépésekor tapsviharral fogadta. 

Lázár János
Lázár János Sepsiszentgyörgyön is parádés fórumot tartott (Forrás: Facebook/Lázár János)

Az elmúlt 27 Lázárinfo alkalmával megválaszoltunk 1000 kérdést legalább”

– idézte fel a miniszter. A jó hangulatot tovább fokozta, amikor felemelte az arcképével készített figurát, és viccesen megkérdezte: „Ez én lennék?” 

Lázár János: Új kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön a magyar kormány támogatásával

Erdélyben is működik a Lázár-formula

„Bárhol, bárkivel, bármiről.” Ez a mottó most is igazolást nyert, hiszen a közönség közvetlenségre, humorra és valódi párbeszédre vágyott – és pontosan ezt kapta. A miniszter szerint éppen ez a Lázárinfo lényege: egy fórum, ahol nincs tabu, viszont van kérdezési lehetőség és valódi válasz. A beszélgetés lendületből folytatódik

Akkor most újra kezdjük a Lázárinfót” 

zárta mosolyogva.

