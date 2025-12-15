Lázár János forradalmi változásokat jelentett be a közlekedésben

Hírlevél
15 perce
Olvasási idő: 3 perc
A személyszállítási törvénnyel lehetővé tettük, hogy minden magyar honfitársunknak, egyenlő, arányos, igazságos és jó minőségű, jobb szolgáltatás jusson majd a következő időszakban – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter.
lázár jánosmenetrendközlekedésvolánmáv

Lázár János bejelentette, hogy az új téli-tavaszi vasúti és autóbuszos menetrendben olyan változásokat eszközölnek, amelyben már érvényesül „Magyarország közlekedési alkotmánya”, ami garantálja a mobilitáshoz való állampolgári jogot.

Lázár János.
Lázár János. Fotó: Facebook/Lázár János

Hozzátette, 

Több százezer embernek a mai naptól a Volán és MÁV többletszolgáltatást biztosít, hiszen joguk van bejutni a járási központba vagy a megyeközpontba.”

Mi az az alapellátás, amely mindenkinek jár?

  • A települések és járásközpontjaik között napi 3 pár, 
  • A járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között napi 2 pár járat révén,
  • A megyei jogú városok és a főváros között pedig 2 óránként biztosított lesz az eljutási lehetőség mindenki számára.

 

Az állam ennél többet adhat, kevesebbet nem!"

 – zárta gondolatait Lázár János.

Útközben azonban megtekintette az M1-es forgalmát, hogy az építkezés közben a kivitelező hogyan biztosítja az előírt kétszer két sávot. Erről videót is megosztott a közösségi oldalán.

 

