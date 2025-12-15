Lázár János forradalmi változásokat jelentett be a közlekedésben

A személyszállítási törvénnyel lehetővé tettük, hogy minden magyar honfitársunknak, egyenlő, arányos, igazságos és jó minőségű, jobb szolgáltatás jusson majd a következő időszakban – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Lázár János bejelentette, hogy az új téli-tavaszi vasúti és autóbuszos menetrendben olyan változásokat eszközölnek, amelyben már érvényesül „Magyarország közlekedési alkotmánya”, ami garantálja a mobilitáshoz való állampolgári jogot.
Hozzátette,
Több százezer embernek a mai naptól a Volán és MÁV többletszolgáltatást biztosít, hiszen joguk van bejutni a járási központba vagy a megyeközpontba.”
Mi az az alapellátás, amely mindenkinek jár?
- A települések és járásközpontjaik között napi 3 pár,
- A járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között napi 2 pár járat révén,
- A megyei jogú városok és a főváros között pedig 2 óránként biztosított lesz az eljutási lehetőség mindenki számára.
Az állam ennél többet adhat, kevesebbet nem!"
– zárta gondolatait Lázár János.
Útközben azonban megtekintette az M1-es forgalmát, hogy az építkezés közben a kivitelező hogyan biztosítja az előírt kétszer két sávot. Erről videót is megosztott a közösségi oldalán.
