Lázár János forradalmi változásokat jelentett be a közlekedésben

Lázár János bejelentette, hogy az új téli-tavaszi vasúti és autóbuszos menetrendben olyan változásokat eszközölnek, amelyben már érvényesül „Magyarország közlekedési alkotmánya”, ami garantálja a mobilitáshoz való állampolgári jogot.

Lázár János. Fotó: Facebook/Lázár János

Hozzátette,

Több százezer embernek a mai naptól a Volán és MÁV többletszolgáltatást biztosít, hiszen joguk van bejutni a járási központba vagy a megyeközpontba.”

Mi az az alapellátás, amely mindenkinek jár?

A települések és járásközpontjaik között napi 3 pár,

A járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között napi 2 pár járat révén,

A megyei jogú városok és a főváros között pedig 2 óránként biztosított lesz az eljutási lehetőség mindenki számára.

Az állam ennél többet adhat, kevesebbet nem!"

– zárta gondolatait Lázár János.

Útközben azonban megtekintette az M1-es forgalmát, hogy az építkezés közben a kivitelező hogyan biztosítja az előírt kétszer két sávot. Erről videót is megosztott a közösségi oldalán.