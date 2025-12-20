Lázár János: Hajrá, DPK! Hajrá, Szeged!

Lázár János elmondta, hogy már várják a szegedi háborúellenes gyűlésen sorra kerülő új Lázárinfót, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel fognak közösen válaszolni a kérdésekre.

Lázár János a szegedi Lázárinfó főpróbáján (Fotó: Facebook/Lázár János)

A rendhagyó Lázárinfó menetrendjéről a miniszter azt árulta el, hogy pörgősre tervezik:

Egy perc a kérdés, egy perc a válasz.”

Majd zárásként megköszönte mindenkinek, aki eljött.