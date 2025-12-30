Lázár János: Véget ér a kamionterror, 300 település fellélegezhet

Napokon belül mintegy 300 magyar település lakói szabadulhatnak meg az utcáikon áthaladó, dübörgő kamionoktól. Lázár János közösségi oldalán jelentette be: a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalom a jövőben kizárólag a kijelölt útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

Lázár János bejelentette, hogy a kormány új szabályokkal a gyorsforgalmi utakra tereli a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalmat (Forrás: Facebook/Lázár János)

Élhetőbb falvak, tiszta szabályok

A kormány átalakítja a vidéki, helyi forgalomszervezést: országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetnek be súlykorlátozást.

A cél egyértelmű: lezárni a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy a kamionok olcsóbb, de a lakosság számára elviselhetetlen útvonalakat használjanak.