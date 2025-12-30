Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Jön a hó!

Durva fordulat: havazás söpörhet végig az országon

Gazdaság

Ez nagyot szólhat: Oroszország ledobja az atombombát

Lázár János

Lázár János: Véget ér a kamionterror, 300 település fellélegezhet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napokon belül több száz magyar településen szűnik meg az átmenő kamionforgalom okozta zaj és veszély. A kormány új szabályokkal a gyorsforgalmi utakra tereli a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalmat – jelentette be Lázár János.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár Jánossúlykorlátozástelepülésgyorsforgalmi úthálózatkamionstop

Napokon belül mintegy 300 magyar település lakói szabadulhatnak meg az utcáikon áthaladó, dübörgő kamionoktól. Lázár János közösségi oldalán jelentette be: a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalom a jövőben kizárólag a kijelölt útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

Lázár János
Lázár János bejelentette, hogy a kormány új szabályokkal a gyorsforgalmi utakra tereli a 20 tonna feletti tranzit- és teherforgalmat (Forrás: Facebook/Lázár János)

Élhetőbb falvak, tiszta szabályok

A kormány átalakítja a vidéki, helyi forgalomszervezést: országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetnek be súlykorlátozást.

A cél egyértelmű: lezárni a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy a kamionok olcsóbb, de a lakosság számára elviselhetetlen útvonalakat használjanak.

Hatalmas az ugrás, a legfejlettebb államok szintjén vagyunk

A falvaink nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: a magyar fuvarosokkal is megszületik a megállapodás. Élni és élni hagyni – élhető feltételek a fuvarozóknak, nyugodt mindennapok az ott élőknek. Az új tranzitút-hálózat első nyerteseinek listáját a miniszter Facebook-posztjában tekintheti meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!