Lázár János: „Kitapostuk a Strabagból a javítást”, újra az autósoké az M30-as!

„Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán” – közölte az építési és közlekedési miniszter kedden a Facebook-oldalán. Lázár János korábban jelezte: a szakemberek folyamatosan vizsgálják az autópálya állapotát, és „nem engedünk az M30-ból”.

Lázár János korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden lehívta a kétmilliárd forint értékű bankgaranciát a Strabagtól, így elhárult az akadálya annak, hogy kedden délután megnyissák a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt szakaszát. Autók közlekednek az M30-as autópálya Miskolc felé vezető szakaszán, amelyet az építő Strabag Építőipari Zrt.-nek garanciálisan ki kellett javítania, miután az útpályát tartó töltés több helyen megsüllyedt (Forrás: Facebook/Lázár János) Tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát, nem engedünk az M30-ból!” – tette hozzá a tárcavezető.

Lázár János bejegyzésében mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánt.

