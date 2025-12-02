Lázár János: Ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el

A Gazdasági Bizottság előtti meghallgatásán Lázár János jó hírekről és ambiciózus célokról számolt be:

Lázár János óriási volumenű útépítésekről és infrastrukturális beruházásokról beszélt (Forrás: Facebook/Lázár János)

A következő időszakban ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el, az ehhez szükséges forrás maradéktalanul rendelkezésre áll.”

Mint mondta, 2010 óta 103 vasúti projekt valósult meg, 2091 milliárd forint értékben, és a magyar vasút több évtizedes lejtmenet után végre fejlődési pályára állt.

A vasút megújulása új szintre lép

A miniszter kiemelte, hogy a 8 ezer kilométeres hazai hálózatból eddig 1800 kilométer újult meg, és a további felújításokhoz szükséges uniós források visszatartását az Európai Beruházási Bank hitele részben pótolja. A menetrendtartás 80 százalékra javult, az utasforgalom pedig 600 millióról 1,2 milliárdra nőtt 2022 óta, amivel a MÁV Csoport önmagában is teljesítette hazánk kibocsátáscsökkentési kötelezettségét.