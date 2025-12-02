Lázár János: Ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el

A Gazdasági Bizottság előtti meghallgatásán Lázár János jó hírekről és ambiciózus célokról számolt be:
A következő időszakban ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el, az ehhez szükséges forrás maradéktalanul rendelkezésre áll.”
Mint mondta, 2010 óta 103 vasúti projekt valósult meg, 2091 milliárd forint értékben, és a magyar vasút több évtizedes lejtmenet után végre fejlődési pályára állt.
A vasút megújulása új szintre lép
A miniszter kiemelte, hogy a 8 ezer kilométeres hazai hálózatból eddig 1800 kilométer újult meg, és a további felújításokhoz szükséges uniós források visszatartását az Európai Beruházási Bank hitele részben pótolja. A menetrendtartás 80 százalékra javult, az utasforgalom pedig 600 millióról 1,2 milliárdra nőtt 2022 óta, amivel a MÁV Csoport önmagában is teljesítette hazánk kibocsátáscsökkentési kötelezettségét.
Rekordberuházások számokban
- Újraindítottak 125 beruházást 3295 milliárd forint értékben;
- 296 beruházás kivitelezés alatt;
- 270 beruházás tervezés alatt;
- 553 milliárd forint értékű új beruházási terv megrendelve – példátlan lépték;
- 305 folyamatban lévő útépítés;
- Átadták a kalocsai hidat;
- Megkezdték a Mohácsi Duna-híd építését;
- 1200 milliárd forintnyi vasútépítés előtt áll az ország, ebből ezer kilométer vasúti pálya újulhat meg.
Útépítések és stratégiai összeköttetések
Lázár ismertette: az állam 31 ezer kilométeres úthálózatot kezel, jelenleg 305 útfejlesztés zajlik 1327 milliárd forint értékben. Kiemelte az M44 folytatását Nagyszalonta irányába, az M49 építését Szatmárnémeti felé, valamint a repülőtér gyorsforgalmi bekötését és a Mohácsi Duna-hidat.
Míg 2010-ben csak három autópálya érte el az országhatárt, mára ez a szám tizenegyre nőtt, ami a miniszter szerint hatalmas gazdasági előnyt és stratégiai befolyást jelent Magyarország számára.
A miniszter elmondta, hogy a közlekedési hálózat fejlődése a hazai térségek GDP-termelő képességét is többszörösére növelheti.