Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

Lázár János

Lázár János: Ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el

31 perce
Az építési és közlekedési miniszter szerint a magyar közlekedés soha nem látott fejlesztési pályára állt, és a következő időszakban ezer kilométer vasúti pálya felújítása indulhat el. Lázár János ismertette, hogy teljes finanszírozás áll rendelkezésre, miközben óriási volumenű útépítések és infrastrukturális beruházások zajlanak országszerte.
A Gazdasági Bizottság előtti meghallgatásán Lázár János jó hírekről és ambiciózus célokról számolt be:

Lázár János
Lázár János óriási volumenű útépítésekről és infrastrukturális beruházásokról beszélt (Forrás: Facebook/Lázár János)

A következő időszakban ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el, az ehhez szükséges forrás maradéktalanul rendelkezésre áll.”

Mint mondta, 2010 óta 103 vasúti projekt valósult meg, 2091 milliárd forint értékben, és a magyar vasút több évtizedes lejtmenet után végre fejlődési pályára állt.

A vasút megújulása új szintre lép

A miniszter kiemelte, hogy a 8 ezer kilométeres hazai hálózatból eddig 1800 kilométer újult meg, és a további felújításokhoz szükséges uniós források visszatartását az Európai Beruházási Bank hitele részben pótolja. A menetrendtartás 80 százalékra javult, az utasforgalom pedig 600 millióról 1,2 milliárdra nőtt 2022 óta, amivel a MÁV Csoport önmagában is teljesítette hazánk kibocsátáscsökkentési kötelezettségét.

Lázár János nagyívű közlekedési tervekről számolt be

Rekordberuházások számokban 

  • Újraindítottak 125 beruházást 3295 milliárd forint értékben;
  • 296 beruházás kivitelezés alatt;
  • 270 beruházás tervezés alatt;
  • 553 milliárd forint értékű új beruházási terv megrendelve – példátlan lépték;
  • 305 folyamatban lévő útépítés;
  • Átadták a kalocsai hidat;
  • Megkezdték a Mohácsi Duna-híd építését;
  • 1200 milliárd forintnyi vasútépítés előtt áll az ország, ebből ezer kilométer vasúti pálya újulhat meg.
Lázár János
Lázár János pontról pontra ismertette a beruházásokat (Forrás: Facebook/Lázár János)

Útépítések és stratégiai összeköttetések

Lázár ismertette: az állam 31 ezer kilométeres úthálózatot kezel, jelenleg 305 útfejlesztés zajlik 1327 milliárd forint értékben. Kiemelte az M44 folytatását Nagyszalonta irányába, az M49 építését Szatmárnémeti felé, valamint a repülőtér gyorsforgalmi bekötését és a Mohácsi Duna-hidat.

Míg 2010-ben csak három autópálya érte el az országhatárt, mára ez a szám tizenegyre nőtt, ami a miniszter szerint hatalmas gazdasági előnyt és stratégiai befolyást jelent Magyarország számára. 

A miniszter elmondta, hogy a közlekedési hálózat fejlődése a hazai térségek GDP-termelő képességét is többszörösére növelheti.

