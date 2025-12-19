Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

DPK

Lázár János videóban leplezte le: különleges vendég érkezik a szegedi DPK-gyűlésre

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Orbán Viktorral közösen tartott Lázár-infó csak egy a szombati, Szegeden tartott DPK-gyűlés rendhagyó elemei közül. Lázár János friss videójában részletesebben beszélt az új jótékonysági projektjéről is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DPKOrbán ViktorSzegedLázár János

Sziasztok! Holnap 11-kor a Pick Arénában Szegeden DPK, benne Lázárinfó Orbán Viktorral – emlékeztette a követőit Lázár János új Facebook-videójában. 

A december 9-i szegedi DPK-n Lázárinfó is lesz. Forrás: Facebook
A december 9-i szegedi DPK-n Lázárinfó is lesz. Forrás: Facebook

Lázár János jótékonysági felhívással is élt

A kormányfő által is megosztott felvételen 

az építési és közlekedési miniszter egy jótékonyási felhívással is élt:

 „A Lázár Bazárt is kinyitjuk, mert ha vesztek, adtok is, hiszen az Ökumenikus Szeretetszolgálatot támogatja, aki a Lázár-cuccokból a Lázár Bazárban vásárol”. A videóban érkezett is egy vevő az Orbán Viktor Facebook-oldalát kezelő Kaminski Fanny személyében, aki egy Lázár babát vásárolt 6700 forintért. Érdekesség, hogy a karácsony előtti utolsó Fővárosi Közgyűlésen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője épp ilyen bábút adományozott Vitézy Dávidnak, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjének. 

A december 20-i szegedi DPK-gyűlés egyébként abból a szempontból is különleges lesz, hogy azon 

Áder János egykori köztársasági elnök is beszédet mond.

 A Magyar Nemzetnek adott interjúban a következőképpen indokolta, hogy hosszú évek után részt vesz pártpolitikai rendezvényen: „mert hívtak és van mondanivalóm”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!