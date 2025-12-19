Lázár János videóban leplezte le: különleges vendég érkezik a szegedi DPK-gyűlésre

Sziasztok! Holnap 11-kor a Pick Arénában Szegeden DPK, benne Lázárinfó Orbán Viktorral – emlékeztette a követőit Lázár János új Facebook-videójában.

A december 9-i szegedi DPK-n Lázárinfó is lesz. Forrás: Facebook

Lázár János jótékonysági felhívással is élt

A kormányfő által is megosztott felvételen

az építési és közlekedési miniszter egy jótékonyási felhívással is élt:

„A Lázár Bazárt is kinyitjuk, mert ha vesztek, adtok is, hiszen az Ökumenikus Szeretetszolgálatot támogatja, aki a Lázár-cuccokból a Lázár Bazárban vásárol”. A videóban érkezett is egy vevő az Orbán Viktor Facebook-oldalát kezelő Kaminski Fanny személyében, aki egy Lázár babát vásárolt 6700 forintért. Érdekesség, hogy a karácsony előtti utolsó Fővárosi Közgyűlésen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője épp ilyen bábút adományozott Vitézy Dávidnak, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjének.

A december 20-i szegedi DPK-gyűlés egyébként abból a szempontból is különleges lesz, hogy azon

Áder János egykori köztársasági elnök is beszédet mond.

A Magyar Nemzetnek adott interjúban a következőképpen indokolta, hogy hosszú évek után részt vesz pártpolitikai rendezvényen: „mert hívtak és van mondanivalóm”.