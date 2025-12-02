Hétfő délelőtt tartották Lázár János éves meghallgatását az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János az Index tudósítása szerint azzal kezdte, „könnyen lehet, hogy ebben a minőségben ez az utolsó találkozásunk, ki tudja, mit hoz a jövő évi választás”, ezért köszönetet mondott a bizottságnak.

Lázár János nagyívű közlekedési tervekről számolt be Fotó: MTI/Kovács Attila

A miniszter először a haza és a haladás ügyét emelte ki:

Haza ügye – a minisztérium vállalt és hirdetett feladata, hogy a magyar vállalkozásoknak lehetőséget teremtsen.

A haladás ügye – az a cél, hogy Magyarország a közepesen fejlett országok sorából a fejlett országok közé léphessen.

Lázár János elárulta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumnál 1930-an dolgoznak. Ezenkívül felügyelnek 27 állami vállalatot, ez 61 ezer munkavállalót jelent, a közlekedési ágazat 49 ezer főt foglalkoztat. A miniszter a beruházásokkal kapcsolatban elmondta:

566 beruházás van folyamatban, aminek az összege 3056 milliárd forint. Korábban felfüggesztésre került 274 beruházás, de a hírekbe már nem került be, hogy ebből a csomagból újraindítottunk 125 darab beruházást.

Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy ma egy autópálya megépítése 6 év, vasúté 8 év. 305 útépítési beruházás van folyamatban, köztük az M49-es Nyíregyházánál, a mohácsi Duna-híd, valamint egy új csomópont Kecskemétnél. A kormány szempontja volt, hogy Magyarország a térségben kulcs- és hídország legyen, olyan befolyásos és erős gazdasággal, amivel érdemes együttműködni, ezért viszik az autópálya-hálózatot túl az országhatáron.

A miniszter ismertette, hogy az újdíjakból jelentős, több mint 800 milliárd forintnyi bevétele van az államnak évente, ezt döntően az átmenő árufuvarozók fizetik meg.

A tárcavezető rámutatott: bárki kormányozza az országot, elkerülhetetlen, hogy alsóbbrendű utak felújítására komoly erőforrásokat csoportosítson. Ez lehetséges úgy, hogy több adó marad a helyi önkormányzatoknál, de úgy is, hogy az állam erre külön forrásokat nyit.

164 magasépítési beruházás is folyamatban van, valamint épül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa, ami a Palotanegyed megújulását jelenti.