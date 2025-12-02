Lázár János nagyívű közlekedési tervekről számolt be

Hétfő délelőtt tartották Lázár János éves meghallgatását az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János az Index tudósítása szerint azzal kezdte, „könnyen lehet, hogy ebben a minőségben ez az utolsó találkozásunk, ki tudja, mit hoz a jövő évi választás”, ezért köszönetet mondott a bizottságnak.
A miniszter először a haza és a haladás ügyét emelte ki:
- Haza ügye – a minisztérium vállalt és hirdetett feladata, hogy a magyar vállalkozásoknak lehetőséget teremtsen.
- A haladás ügye – az a cél, hogy Magyarország a közepesen fejlett országok sorából a fejlett országok közé léphessen.
Lázár János elárulta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumnál 1930-an dolgoznak. Ezenkívül felügyelnek 27 állami vállalatot, ez 61 ezer munkavállalót jelent, a közlekedési ágazat 49 ezer főt foglalkoztat. A miniszter a beruházásokkal kapcsolatban elmondta:
566 beruházás van folyamatban, aminek az összege 3056 milliárd forint. Korábban felfüggesztésre került 274 beruházás, de a hírekbe már nem került be, hogy ebből a csomagból újraindítottunk 125 darab beruházást.
Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy ma egy autópálya megépítése 6 év, vasúté 8 év. 305 útépítési beruházás van folyamatban, köztük az M49-es Nyíregyházánál, a mohácsi Duna-híd, valamint egy új csomópont Kecskemétnél. A kormány szempontja volt, hogy Magyarország a térségben kulcs- és hídország legyen, olyan befolyásos és erős gazdasággal, amivel érdemes együttműködni, ezért viszik az autópálya-hálózatot túl az országhatáron.
A miniszter ismertette, hogy az újdíjakból jelentős, több mint 800 milliárd forintnyi bevétele van az államnak évente, ezt döntően az átmenő árufuvarozók fizetik meg.
A tárcavezető rámutatott: bárki kormányozza az országot, elkerülhetetlen, hogy alsóbbrendű utak felújítására komoly erőforrásokat csoportosítson. Ez lehetséges úgy, hogy több adó marad a helyi önkormányzatoknál, de úgy is, hogy az állam erre külön forrásokat nyit.
164 magasépítési beruházás is folyamatban van, valamint épül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa, ami a Palotanegyed megújulását jelenti.
Lázár János: ezer kilométernyi vasútfelújítás következik
Lázár János a vasúttal kapcsolatban elmondta: 2010-től 103 projekt került megvalósításra. 1800 kilométernyi vasúti pályát újítottak fel. A vasútfejlesztésre kevesebbet költöttek, mint az útfejlesztésre, de Lázár János szerint ha megkérdeznek egy magyar állampolgárt, első helyen még mindig azt mondja, hogy legyen út és járda.
A kormány 1 milliárd euró hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól, amihez további 1 milliárd eurót tesz hozzá önerőként. Ezer kilométernyi vasút felújítása következik.
A legnagyobb vasúti beruházás a Budapest–Belgrád, február 20-a körül tervezik a pálya átadását, 160 kilométer per órás közlekedést terveznek, ami 3 óra utat jelent a két főváros között. Zajlik a Déli Körvasút építése, ami katonai, biztonsági szempontból is fontos. Tervezik a reptéri vasút megvalósítását, valamint vasúti körgyűrű is lesz.
Lázár János arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai forrásból megvalósuló pályázatoknál minimum 3, az uniós forrásból megvalósulóknál minimum 4 pályázó van, ami
az Európai Bizottság értékelése szerint a harmadik leghatékonyabb közbeszerzési rendszer.
A miniszter kitért arra is, hogy az olcsó jegyek és bérletek miatt egyre többen használják a MÁV–Volán szolgáltatásait, miközben a cégcsoportnál munkabéke van, jelentősen emelték a béreket. Késésbiztosítás miatt 634 millió forintot fizettek vissza, a 20 percnél többet késő járatok aránya másfél százalék. Az ülőhelyek számát 140 ezerről 170 ezerre növelnék. Lázár János a HÉV-felújításról is beszélt: először a szentendrei HÉV-et újítják fel, ami járműcserét, pálya- és állomásfelújítást is jelent, de a kormány valamennyi HÉV-vonalat fel szeretné újítani.
Elfogadták a „közlekedési alkotmányt” is, törvény garantálja, hogy mindennap minden magyarnak joga van arra, hogy háromszor eljusson a járási központba, és onnan háromszor vissza is tudjon menni. „Először kiröhögtek, hogy mit akarok” – ismerte el Lázár János, amikor kiderült, hogy ez a döntés a több mint háromezer magyar településből ezret érint. A meghallgatás végén az is kiderült, hogy készül a teljesen megújuló KRESZ.
Az ellenzék kérdései
Dávid Ferenc (Demokratikus Koalíció) arról érdeklődött,
- ha Magyarországon beruházási lejtő van, mekkora a realitása a különböző nagyberuházások megvalósulásának?
- Kik fogják vizsgálni, milyen hatáskörrel, hogy a fővállalkozók kizsákmányolják-e az alvállalkozókat?
- Mi a helyzet az M30-as úttal?
- Mekkora beruházás lesz a szentendrei HÉV felújítása?
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) is több kérdéssel készült, például lesz-e kedvezményes, 24 órás vagy akár családi autópálya-matrica, illetve van-e állami bérlakásépítési koncepció, és szerepel-e a kormány térképén a devizahiteles problémakör teljes megoldása.
Szatmáry Kristóf (Fidesz) azt kérdezte, van-e egy konkrét összeg azokra a beruházásokra vonatkozóan, amelyek Budapestet érintik, illetve hogyan látja a miniszter jelenleg Rákosrendező ügyét.
„A Fidesz–KDNP vezeti az országot kétharmados parlamenti többséggel majdnem 16 éve. Hogyan értékeli a kormányzat felelősségét, hogy ebben az állapotban van a MÁV?” – kérdezte Csárdi Antal (független), aki a Gubacsi híd felújításáról, valamint a Pázmány új campusáról is kérdezett, a környék lakóinak felháborodását emlegetve.
Tordai Bence (független/Párbeszéd), Karácsony Gergely kérdéseit tolmácsolta, amelyek a közösségi közlekedési normatívára, a trolibeszerzésre, valamint a Lánchíd-felújításra fordított összegekről szóltak. A képviselő a Petőfi híd felújítására szánt forrásokat is hiányolja.
Kedvezményes autópálya-matrica a családoknak
Lázár János válaszai:
- Ha megvan a szándék, lehet a főpolgármesterrel kooperálni, ő is meg tudott állapodni vele, úgy, hogy minden választópolgár jól járt a kedvezményes bérletekkel. Minden szerződésben rögzített tartozást teljesítenek a főváros felé.
- A hídügyben zajló vitát nem tartja méltányosnak, mert a Fidesz-kormány minden ciklusa alatt épít egy vagy kettő hidat.
- Arra kell hajtani, hogy a Szerbia irányából érkező áru Magyarországon lépjen be az Európai Unió területére, mert akkor itt profitál, ezért fontos a Budapest–Belgrád és az árumobilitás. A Mohácsi hídtól függetlenül Budapesten is hidakat kellene építeni. A Gubacsi híddal kapcsolatban folyamatban van a szerződés.
- Magyarországon 100 utcából belterületen 25 nincs leaszfaltozva, ezért mondják azt a polgármesterek, hogy út és járda kell, de vannak olyan települések, ahol felértékelődnek az elővárosi vasútvonalak.
- Ami a szentendrei HÉV-et illeti: 18 darab járművet vesznek, ez 113 milliárd forint lesz uniós forrásból. A teljes felújítás közel 300 milliárd forint lehet. A H8-as és H9-es HÉV tervezése tízmilliárd forint.
- A Pázmány-beruházással létrejön a Nemzeti Múzeumtól a Heim Pál Gyermekkórházig az egyetemi negyed. Lázár János néhány tüntetésen is részt vett, beszélt a helyiekkel, ahogy a polgármesterrel is. A beruházás 10 százalékát vissza kell fordítani az ott lakók életkörülményeinek javítására.
- Szeretnék látni, hogy az alvállalkozók hogyan számolnak el a fővállalkozókkal.
- Nyártól lehetnek a magyar családokat érintő kedvezmények az autópálya-matricákat érintően.
- Azt nem tudja, hogyan tudja fejleszteni a rákosrendezői területet a főváros, ha csődben van, de óriási lehetőség van benne, és a fővárossal való megállapodás híve Lázár János.
- A miniszter nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a devizahiteles ügyben a bankoknak kell majd fizetnie, de megvárja az Európai Bíróság döntésének következményeit.
- Az M30-as javítása zajlik, kérdés, hogy újra megsüllyed-e. Lázár János újra elmondta, nem tartja korrektnek a Strabagot ebben az ügyben.