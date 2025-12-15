Lázár János: Olcsó, és már mindenki számára elérhető a közlekedés a járási központokba

Mi kitaláltuk, a MÁV megszervezte, nekem pedig nem kell senkit a hátamon elvinnem a járási központba! Olcsó, és már mindenki számára elérhető – írta Lázár János közlekedési és építési miniszter.

Vágólapra másolva!

Mi kitaláltuk, a MÁV megszervezte, nekem pedig nem kell senkit a hátamon elvinnem a járási központba! – írta Lázár János a Facebook-bejegyzésében. LÁZÁR JÁNOS (FORRÁS: FACEBOOK) A közlekedési és építési miniszter hozzátette: Olcsó, és már mindenki számára elérhető – demokratizáltuk a helyközi közlekedést!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!