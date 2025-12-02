Lázár János: Testközelből láttam, milyen teher a miniszterelnökség

Lázár János szerint az, hogy Orbán Viktor rendszeresen a világ legfontosabb vezetőivel ül egy asztalhoz – Putyintól Trump elnökön át a kínai elnökig –, olyan feladat, amelyhez nem elég a politika iránti ambíció: komoly tapasztalat, rutin és felelősségérzet kell hozzá.
Ha eddig nem lett volna bizonyosságom abban, hogy ez a világ egyik legnehezebb melója, amit ő csinál, akkor most a saját szememmel láthattam”
– fogalmazott a miniszter a Lázárinfón.
„Nagyon jó, hogy ő csinálja”
Lázár elmondása szerint 50 évesen már egészen más szemmel látja a politikai pálya csúcsát.
Úgy véli, Orbán Viktor egyedülálló tapasztalata és felkészültsége miatt alkalmas arra, hogy a tízmilliós ország sorsát képviselje a globális vezetőkkel szemben.
Hozzátette: ő maga Szijjártó Péterrel együtt oldalról segíti a munkát, de ambícióit jelentősen visszavette, mert világossá vált számára, hogy ezt a terhet csak a jelenlegi miniszterelnök tudja viselni.