Lázár János: Testközelből láttam, milyen teher a miniszterelnökség

„Nagyon jó, hogy ő csinálja”

Lázár elmondása szerint 50 évesen már egészen más szemmel látja a politikai pálya csúcsát.

Úgy véli, Orbán Viktor egyedülálló tapasztalata és felkészültsége miatt alkalmas arra, hogy a tízmilliós ország sorsát képviselje a globális vezetőkkel szemben.

Hozzátette: ő maga Szijjártó Péterrel együtt oldalról segíti a munkát, de ambícióit jelentősen visszavette, mert világossá vált számára, hogy ezt a terhet csak a jelenlegi miniszterelnök tudja viselni.