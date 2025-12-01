Hírlevél

Rendkívüli!

Lázár János

Az oroszok nem szórakoznak – Lázár János kemény üzenete

35 perce
Lázár János a moszkvai tárgyalás után kijelentette, hogy Magyarország számára a béke nem politikai opció, hanem létkérdés. Úgy látja, a brüsszeli támogatásért cserébe az ellenfeleik a lehető legsúlyosabb árat fizetnének: a béke feladását.
Lázár János

Lázár János a tiszavasvári Lázárinfón arról számolt be, hogy Orbán Viktor mellett 4,5 órán át vett részt a Putyin elnökkel folytatott tárgyaláson, ami szerinte egyértelművé tette: 

Lázár János
Lázár János számára egyértelművé vált Moszkvában, hogy az oroszok nem szórakoznak (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Az oroszok nem szórakoznak, és nem is fognak.” 

A miniszter úgy látja, hogy a magyar álláspontban a béke előmozdítása Amerika és Moszkva irányába is következetes, míg politikai ellenfeleik a brüsszeli elismerésért cserébe készek lennének engedményeket tenni.

Lázár: A Tisza Párt mindent fel fog adni

Lázár János szerint a brüsszeli „jóindulatnak” ára van

Lázár figyelmeztetett, aki Brüsszelben kedvelt szereplővé válik, annak valamit fel is kell adnia. Magyar Péterről is ejtett néhány szót a miniszter:

Az ellenfelünk azzal kampányol, hogy ő Brüsszelbe milyen jól fekszik. Szerintem térdel, nem fekszik.” 

Ugyanakkor ennek a jóindulatnak – szerinte – ára van. Az építési és közlekedési miniszter megerősítette azt a bizonyosságát, hogy egy ilyen politikai irányváltás a béke feladását jelentené Magyarország számára.

