Az oroszok nem szórakoznak – Lázár János kemény üzenete

Lázár János a tiszavasvári Lázárinfón arról számolt be, hogy Orbán Viktor mellett 4,5 órán át vett részt a Putyin elnökkel folytatott tárgyaláson, ami szerinte egyértelművé tette:

Lázár János számára egyértelművé vált Moszkvában, hogy az oroszok nem szórakoznak (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Az oroszok nem szórakoznak, és nem is fognak.”

A miniszter úgy látja, hogy a magyar álláspontban a béke előmozdítása Amerika és Moszkva irányába is következetes, míg politikai ellenfeleik a brüsszeli elismerésért cserébe készek lennének engedményeket tenni.