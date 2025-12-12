Kellemetlenkedni próbált a tiszás aktivista, Lázár János helyretette

Lázár János beszámolója szerint ismét jól sikerült a legutóbbi Lázárinfó, melyre ezúttal Hajdúszoboszlón került sor.

Lázár János Hajdúszoboszlón. Fotó: Facebook/Lázár János

Mindössze egy apró malőr zavarta meg a normális menetet, ugyanis feltűnt egy Tisza Pártot képviselő megmondóember, aki korábban már a berettyóújfalui Lázárinfón is kellemetlenkedett, de most csak trágár beszólásaival tudta felhívni magára a figyelmet, érdemi hozzáfűznivalója nem volt. Akkor másnap Magyar Péter rögtön egy kanapébeszélgetésre invitálta, most valószínűleg „Tisza Érdemrend” fog neki kijárni – jegyezte meg tréfálkozva Lázár János.

A miniszter ettől függetlenül hálás szívvel gondol vissza a hajdúszoboszlói eseményre, ugyanis a helyiek, ahogy fogalmazott

Szerencsére nem csak az egy perc hírnévért érkeztek.”

Szóba került többek között Magyarország aranytartaléka, az amerikai pénzügyi védőpajzs, és még az is, miként hozza be a közbeszédbe Nyugat-Európa egy esetleges NATO-Oroszország konfliktus gondolatát.

Végül beharangozásra került a harmincadik Lázárinfó is, melyre a szegedi Háborúellenes Gyűlésen kerül sor. Ezen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz.