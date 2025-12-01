Lázár János tanuszodát és kastélyfelújítást is ígért a Lázárinfón

– Minden kérdésre választ fognak kapni a miniszter úrtól. Nincsenek tabutémák, nincsenek tabukérdések! – vezette fel Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő kora esti utcafórumát Vinnai Győző, a vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A Lázárinfón kiemelte, hogy csakis békében lehet építkezni, és mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közvetlen szomszédja Ukrajnának, ezért kiemelten fontos, hogy megmaradjon a béke, és hazánk ne legyen részese az ukrajnai háborúnak.

Lázár János és Vinnai Győző a hétfői Lázárinfón, Tiszavasváriban (Fotó: Bozsó Katalin)

A Lázárinfók sorozata éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, Kisvárdáról indult

Kisvárdán indítottuk a Lázárinfók sorát, ez most már a huszonhetedik, és közel vagyunk az ezredik megválaszolt kérdéshez – kezdte Lázár János, aki hosszasan méltatta Vinnai Győző politikai munkásságát, külön kiemelve a 2022-es választást, mikor ebben a választókerületben, ebben az évben kapta a Fidesz-KDNP a legtöbb szavazatot. Emlékeztetett, Tiszavasváriban akkor 3200-an szavaztak Vinnai Győzőre.

A miniszter elmondta, hogy a legutóbbi önkormányzati választás alkalmával Tiszavasváriban a jelöltjüket legyőzte a mostani, függetlenként politizáló polgármester, akivel a fórum előtt hosszasan egyeztetett, és felajánlotta neki a kormányzat együttműködését.

Ha valaki eljött húsz éve ebbe a vármegyébe, az egy másik világba érkezett. A változás legjobb fokmérője: mikor átvettük a kormányzást, Szabolcsban 184 ezer embernek volt munkája az 520 ezerből, most az 520 ezer itt élőből 240 ezer ember dolgozik. Ez azt jelenti, hogy közel 60 ezerrel többen dolgoznak most, mint 2010-ben. Volt értelme annak, hogy segítsük egymást, hogy összefogjunk!

– mondta Lázár János a hétfői utcafórumon. Hozzátette, akkor 60 ezer embernek nem volt munkahelye, mára ez a szám 10-15 ezerre csökkent. Arról is beszélt, hogy 860 milliárdnyi GDP-t állított elő abban az időszakban Szabolcs vármegye, most ennek négyszeresét termeli ki.

Mi szövetséget ajánlunk mindenkinek, így kormányozzuk Magyarország hajóját. Mi nem csak azoknak az embereknek vagyunk a képviselői, kormánya, akik ránk szavaztak, hanem azoknak is, akik ellenünk voksoltak.

Óriási kérdés, hogy mi lesz a magyarországi, a szabolcsi, vagy éppen a Tiszavasváriban boldogulni próbáló cigánysággal. Én azt gondolom, a Fidesznek kötelessége szövetségre lépni a hazai romákkal, hiszen ők Magyarország munkaerő-tartalékai, ha és amennyiben elfogadják az együttélési szabályokat. A sikernek az a feltétele, hogy mindenki betartsa a játékszabályokat, a törvényeket. A két legfontosabb dolog: tanulni és dolgozni! Mert mi a munka világát hirdetjük és ajánljuk mindenkinek. Aki betartja a szabályokat, az számíthat a többség támogatására – emelte ki az építési és közlekedési miniszter.