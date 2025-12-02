Lebuktatta a Tisza Párt álságos tervét a balliberális közgazdász

Miközben Magyar Péter teljes erővel igyekszik hamisnak beállítani a Tisza Párt nemrég nyilvánosságra került megszorító csomagját, Felcsuti Péter közgazdász néhány másodperc alatt lebuktatta a teljes baloldalt. A Tisza Párt mellett rendszeresen kardoskodó közgazdász ugyanis elmondta,

a Tisza Párt nagyon bátortalanul, adómódosítási programot, nem mondom, hogy előterjesztett, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, kitudódott a dokumentum, a Tisza Párt már vissza is vonta azt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

Felcsuti Péter kijelentéseire Menczer Tamás az Igazság Órája podcast keddi adásában reagált. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ugyanis ezen nyilatkozat után egyértelmű, hogy a kiszivárgott dokumentum a Tisza Párthoz tartozik, hiába próbálják azt letagadni.

Ha valaki meghallgatja, megnézi ezt a videót, akkor csak az jöhet le belőle, hogy kell még valamit mondanom, Ildikó? Mit akarunk még ezek után? Azt kérdezik, és azzal próbálnak bennünket szembesíteni, hogy ez a dokumentum nem hiteles. Ez az ember ugyanakkor nemcsak azt mondja, hogy a Tisza-adó valós, hanem amiatt sajnálkozik, hogy nehogy a Tisza ebből kifaroljon az elképzelés mögül

– jegyezte meg Menczer Tamás.

Mint ismert, egy héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra az Index a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével, és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva.