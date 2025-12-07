Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Megtörtént az év legabszurdabb párbeszéde

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter után szabadon, egy, a zsebében található telefonnal akarta felvenni a Menczer Tamással készült beszélgetést a Népszava újságírója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamássajtóNépszava OnlinepárbeszédMagyar Péter

Komolytalan – így jellemezte a Népszava újságíróját Menczer Tamás, miután kiderült, hogy a sajtómunkás egy, a zsebében található telefonnal akarta rögzíteni a kommunikációs igazgató válaszait. 

Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó
Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

Abszurd párbeszéd a Népszava újságírójával

Menczer Tamás ugyanis a kérdések megválaszolása közben felvetette, mégis milyen formában kívánja azokat rögzíteni a Népszava újságírója. A sajtómunkás erre válaszul először hadoválni kezdett, és kiemelte, több kamera is veszi őket, majd pedig azt állította, a zsebében található telefonnal felveszi a teljes beszélgetést. 

Ekkor azonban Menczer Tamás kijelentette, 

na hát annak nagyon örülök, de nem megy rajta semmilyen felvétel. Ön semmilyen felvételt nem készít a beszélgetésünkről.

A kommunikációs igazgató végül komolytalannak nevezte az újságírót. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!