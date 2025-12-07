Menczer Tamás: Megtörtént az év legabszurdabb párbeszéde

Komolytalan – így jellemezte a Népszava újságíróját Menczer Tamás, miután kiderült, hogy a sajtómunkás egy, a zsebében található telefonnal akarta rögzíteni a kommunikációs igazgató válaszait.
Abszurd párbeszéd a Népszava újságírójával
Menczer Tamás ugyanis a kérdések megválaszolása közben felvetette, mégis milyen formában kívánja azokat rögzíteni a Népszava újságírója. A sajtómunkás erre válaszul először hadoválni kezdett, és kiemelte, több kamera is veszi őket, majd pedig azt állította, a zsebében található telefonnal felveszi a teljes beszélgetést.
Ekkor azonban Menczer Tamás kijelentette,
na hát annak nagyon örülök, de nem megy rajta semmilyen felvétel. Ön semmilyen felvételt nem készít a beszélgetésünkről.
A kommunikációs igazgató végül komolytalannak nevezte az újságírót.