Lendvai Ildikó „kemény és vastag” igennel állt be Magyar Péter mögé

Dull Szabolcs kérdésére Gyurcsány egykori bizalmasa, Lendvai Ildikó egyértelművé tette, kire szavaz.
Lendvai IldikóTisza Pártdull szabolcsApáti BenceMagyar Péter

Apáti Bence, a Megafon véleményvezére a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet egy interjúrészletre, amelyben a balliberális újságíró, Dull Szabolcs arról kérdezte Lendvai Ildikót, hogy Magyar Péterre szavaz-e. A válasz nem hagyott kétséget: 

Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó, egykori Gyurcsány-bizalmas világosan letette voksát Magyar Péter mellett (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)

Igen. És hadd tegyem hozzá, hogy ez egy kemény és vastag igen.” 

A baloldali polgármesterek kiállnak a Tisza megszorítócsomagja mellett

Régi baloldal, új kedvenc

Apáti Bence szerint beszédes, hogy Gyurcsány Ferenc egykori bizalmasa nyíltan és lelkesedéssel állt ki Magyar Péter mellett. A bejegyzés ironikusan úgy fogalmaz:

A cenzor néni szereti Pétert.”

Lendvai Ildikó támogatása így sokak számára nem meglepetés, inkább megerősítés: a Tisza Párt mögött ugyanazok a körök sorakoznak fel, akik évtizedek óta meghatározzák a baloldalt.

