Lendvai Ildikó „kemény és vastag” igennel állt be Magyar Péter mögé

Régi baloldal, új kedvenc

Apáti Bence szerint beszédes, hogy Gyurcsány Ferenc egykori bizalmasa nyíltan és lelkesedéssel állt ki Magyar Péter mellett. A bejegyzés ironikusan úgy fogalmaz:

A cenzor néni szereti Pétert.”

Lendvai Ildikó támogatása így sokak számára nem meglepetés, inkább megerősítés: a Tisza Párt mögött ugyanazok a körök sorakoznak fel, akik évtizedek óta meghatározzák a baloldalt.