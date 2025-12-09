Lengyel László: A 14. havi nyugdíj tiszta őrület, öt percen belül el fogják venni

Az Ellenpont arról ír, hogy egyre világosabb, a Lengyel László személyét is magába foglaló, Tisza Párt körüli tanácsadói kör radikális megszorításokat tart szükségesnek, elsősorban a nyugdíjasokat érintően.
A Klikk TV legutóbbi adásában Lengyel László, akit az Index korábban a Tisza Párt 662 oldalas Gazdasági konvergenciaprogramjának egyik szerzőjeként azonosított, nyíltan kijelentette, hogy:
A 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. Ezt öt percen belül el fogják venni.”
Lengyel László szerint Magyar Péternek nyíltan kellene beszélnie arról, hogy a Tisza Párt nem kívánja fenntartani a 14. havi juttatást. A közgazdász úgy fogalmazott:
Magyar Péternek azt kéne hangsúlyoznia, hogy az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt befejezi. A nyugdíjasoknak be kellene látniuk, hogy ezzel csak az inflációt hozzák vissza.”
A kijelentés annak fényében különösen érdekes, hogy Lengyel László korábban tagadta, hogy részt vett volna a Tisza Párt programjának kidolgozásában. Ám egy májusi podcastben ugyanakkor már elismerte: „a csapatával együtt írja a kormányprogramot”, hogy Magyar Péter felkészülten vehesse át a kormányzást.
Az Ellenpont szerint nem ez az első alkalom, hogy a Tisza-közeli szakértők nyugdíjcsökkentést sürgetnek. A kiszivárgott Tisza-csomag ugyanis már azt írta, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjak „gyengítik a rendszer kiszámíthatóságát”. A párt egyik ismert támogatója, Surányi György volt jegybankelnök pedig a Partizán műsorában azt mondta:
Semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.”
A Tisza Párt gazdasági tanácsadói így mind egy irányba tartanak, hiszen a Fidesz által bevezetett, több millió idős embert érintő juttatásokat vagy megszüntetnék vagy megvágnák költségvetési racionalizálásra hivatkozva.