Lengyel László szerint az adócsökkentés hülyeség

Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó „Gazdasági konvergencia programjához”, ám egy 2025. május 20-i podcastben elismerte: csapatával együtt már „írja a kormányprogramot”, hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba – számol be elemzésében az Ellenpont.

Lengyel László a Tisza Párt egyik programírója. Fotó: Youtube

Magyar Péter ugyan egyből tagadni próbált, a szakértői azonban sorra szólják el magukat arra vonatkozóan, hogy valóban megszorításokat szeretnének bevezetni. Az Ellenpont két felvételt is talált, ahol Lengyel László, a kiszivárgott csomag egyik szerzője erősítette meg, nem adócsökkentést, hanem adóemelést akar a Tisza Párt.

A programíró egy videókonferencián augusztus végén egész konkrétan úgy fogalmazott:

itt előadhatod, hogy te le akarod vinni a személyi jövedelemadó-kulcsot 9 százalékra, ami egyébként kilyukasztja a költségvetést, de öt perc múlva kiderült, hogy ez egy hülyeség. Én értem, hogy a populizmus győz…”

Lengyel azonban ennél is tovább ment, a Klikk Tv-ben korábban (februárban) már arról beszélt, hogy a teljes adórendszert át kellene alakítani, és a többkulcsos jövedelemadót, így az adóemelést méltatta – ami be is került a Tisza programjába.

A Tisza programírója ezután azon gúnyolódott, hogy ha hozzányúlna valaki a személyi jövedelemadóhoz, ordítozás lenne. A progresszív, vagyis többkulcsos adót ki sem lehet ejteni, pedig az lenne jó – mondta.

