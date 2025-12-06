Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Lengyel László

Lengyel László szerint az adócsökkentés hülyeség

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután nyilvánosságra került a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja, Magyar Péter mindent megtett, hogy megpróbálja eltitkolni a valóságot, miszerint sosem látott mértékű adóemelésre készülnek. Ezt a titkolózást azonban jelentősen megnehezíti mások mellett, hogy a tanulmány egyik Index által azonosított szerzője, Lengyel László rendszeresen arról beszél, hogy adót kell emelni, és arról, hogy adót csökkenteni viszont „hülyeség”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyel LászlóprogresszívTisza PártMagyar Péteradóemelés

Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó „Gazdasági konvergencia programjához”, ám egy 2025. május 20-i podcastben elismerte: csapatával együtt már „írja a kormányprogramot”, hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba – számol be elemzésében az Ellenpont.

Lengyel Lászlóa Tisza Párt egyik programírója
Lengyel László a Tisza Párt egyik programírója. Fotó: Youtube

Magyar Péter ugyan egyből tagadni próbált, a szakértői azonban sorra szólják el magukat arra vonatkozóan, hogy valóban megszorításokat szeretnének bevezetni. Az Ellenpont két felvételt is talált, ahol Lengyel László, a kiszivárgott csomag egyik szerzője erősítette meg, nem adócsökkentést, hanem adóemelést akar a Tisza Párt. 

A programíró egy videókonferencián augusztus végén egész konkrétan úgy fogalmazott: 

itt előadhatod, hogy te le akarod vinni a személyi jövedelemadó-kulcsot 9 százalékra, ami egyébként kilyukasztja a költségvetést, de öt perc múlva kiderült, hogy ez egy hülyeség. Én értem, hogy a populizmus győz…”

Lengyel azonban ennél is tovább ment, a Klikk Tv-ben korábban (februárban) már arról beszélt, hogy a teljes adórendszert át kellene alakítani, és a többkulcsos jövedelemadót, így az adóemelést méltatta – ami be is került a Tisza programjába.

A Tisza programírója ezután azon gúnyolódott, hogy ha hozzányúlna valaki a személyi jövedelemadóhoz, ordítozás lenne. A progresszív, vagyis többkulcsos adót ki sem lehet ejteni, pedig az lenne jó – mondta.

A teljes elemzést az Ellenpont oldalán ide kattintva olvashatják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!