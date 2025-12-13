Hajrá, Magyarország! Megújult a Főőrség és a Lovarda is a Budai Várban – videó

Volt idő, amikor a budai várnegyedben a Királyi Lovarda és a Főőrség együtt őrizte nemzetünk méltóságát. Ezek a kőfalak emlékeztettek mindenkit a magyar becsületre. De jött egy korszak, amikor mindannak, ami nemes és értékes volt, el kellett tűnnie. A Főőrség és a Lovarda porrá lett, mintha sohasem létezett volna. Az egész nemzet számára méltatlan volt az állapot, amely a budai várnegyedben uralkodott. Az épületek félig romosak voltak, a legtöbb helyen még a második világháború sebei látszottak. A kommunisták ideológiai alapon rombolták az örökségünket. De 2010-ben elhatároztuk, hogy újra naggyá és büszkévé tesszük nemzetünket.

Az újjáépült egykori Magyar Királyi Lovarda épülete a budai Várban 2023. október 12-én

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Nemzeti Hauszmann Programmal valami olyat sikerült elérnünk, amit korábban senkinek: a múlt dicsőségét nemcsak megidéztük, hanem valóban újjáépítettük. A romok helyén most újra zászló lobog. Mi, magyarok képesek vagyunk összefogni, hogy visszaszerezzük a múltunk dicsőségét.

De ez még csak a kezdet. A dicső múltból nagyszerű jövőt építünk. Hajrá, Magyarország!