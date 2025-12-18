Hírlevél
Rendkívüli

Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

Kiderült: Egerszegi Krisztinát így segítette olimpiai aranyéremhez Darnyi Tamás

Megérkeztek a tiltakozó magyar gazdák Brüsszelbe

A brüsszeli EU-csúcs idején hatalmas gazdatüntetés zajlik a belga fővárosban, amelyhez magyar termelők is csatlakoztak. A magyar gazdák egyértelmű üzenettel érkeztek: Elegük van volt azokból a brüsszeli döntésekből, amelyek ellehetetlenítik az európai mezőgazdaságot.
BrüsszelEU csúcsgazdatüntetés

Brüsszel utcáit traktorok lepték el az Európai Unió csúcstalálkozójának napján, mivel több ország gazdái közösen tiltakoznak az uniós agrárpolitika új irányai ellen. A demonstráción belga, holland, német és francia mezőgazdasági termelők mellett magyar gazdák is részt vesznek, akik jelenlétükkel erősítik a politikai nyomást az EU vezetésén.

Az unió gazdálkodói és a magyar termelők közösen lépnek fel Ursula von der Leyen agrárpolitikája ellen
A brüsszeli EU-csúcs idején hatalmas gazdatüntetés zajlik a belga fővárosban, amelyhez magyar termelők is csatlakoztak. A magyar gazdák egyértelmű üzenettel érkeztek: Elegük van volt azokból a brüsszeli döntésekből, amelyek ellehetetlenítik az európai mezőgazdaságot. Fotó: Marius Burgelman / MTI/AP

Az unió gazdálkodói és a magyar termelők közösen lépnek fel Ursula von der Leyen agrárpolitikája ellen

Bohár Dániel influenszer és újságíró a közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésében számolt be a helyszínről, tudatva, hogy: 

Megjöttek a magyar gazdák is Brüsszelbe! Ők is kiállnak Ursulaék ellen!” 

A bejegyzés szerint a magyar termelők határozott üzenetet küldtek az Európai Bizottság elnökének és az uniós döntéshozóknak:

STOP Ursula! 


A gazdák szerint a jelenlegi brüsszeli politika nem a termelők érdekeit szolgálja

A tüntetés egyik fő kiváltó oka az Európai Unió agrárpolitikájának tervezett átalakítása, valamint a Dél-Amerikával kötendő EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás. A gazdák attól tartanak, hogy az olcsó, unión kívülről érkező mezőgazdasági termékek ellehetetlenítik az európai termelőket, miközben egyre szigorúbb szabályokkal és növekvő terhekkel kell szembenézniük.

 

