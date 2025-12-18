Megérkeztek a tiltakozó magyar gazdák Brüsszelbe

Brüsszel utcáit traktorok lepték el az Európai Unió csúcstalálkozójának napján, mivel több ország gazdái közösen tiltakoznak az uniós agrárpolitika új irányai ellen. A demonstráción belga, holland, német és francia mezőgazdasági termelők mellett magyar gazdák is részt vesznek, akik jelenlétükkel erősítik a politikai nyomást az EU vezetésén.

A brüsszeli EU-csúcs idején hatalmas gazdatüntetés zajlik a belga fővárosban, amelyhez magyar termelők is csatlakoztak. A magyar gazdák egyértelmű üzenettel érkeztek: Elegük van volt azokból a brüsszeli döntésekből, amelyek ellehetetlenítik az európai mezőgazdaságot. Fotó: Marius Burgelman / MTI/AP

Az unió gazdálkodói és a magyar termelők közösen lépnek fel Ursula von der Leyen agrárpolitikája ellen

Bohár Dániel influenszer és újságíró a közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésében számolt be a helyszínről, tudatva, hogy:

Megjöttek a magyar gazdák is Brüsszelbe! Ők is kiállnak Ursulaék ellen!”

A bejegyzés szerint a magyar termelők határozott üzenetet küldtek az Európai Bizottság elnökének és az uniós döntéshozóknak:

STOP Ursula!



A gazdák szerint a jelenlegi brüsszeli politika nem a termelők érdekeit szolgálja

A tüntetés egyik fő kiváltó oka az Európai Unió agrárpolitikájának tervezett átalakítása, valamint a Dél-Amerikával kötendő EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás. A gazdák attól tartanak, hogy az olcsó, unión kívülről érkező mezőgazdasági termékek ellehetetlenítik az európai termelőket, miközben egyre szigorúbb szabályokkal és növekvő terhekkel kell szembenézniük.