Történelmi pillanatot ünnepelt a Magyar Honvédség, mivel megérkezett az utolsó, 44. darab Leopard 2A7HU típusú harckocsi is a hadsereghez, amellyel így teljessé vált a magyar harckocsiflotta.
Teljesen megújult a magyar harckocsizó haderő
A tatai 1. Páncélosdandár mostantól teljesen modernizált haditechnikával látja el feladatát. A magyar harckocsizó haderő újjáépítése a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik legfontosabb mérföldköve, amely a következő években is folytatódik.
A Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke együtt vette át a legújabb magyar harckocsit.
Katonáink mától egy teljes, 44 darabos high-tech harckocsi flottával szolgálják hazánk biztonságát”
- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a magyar haderő megerősítése nem a háború, hanem a béke szolgálatában áll.
Itt vannak, és a magyar emberek szolgálatában állnak! Erőt építünk – azt az erőt, ami a békéhez kell!”
- hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a páncélos átvételekor. A miniszter szerint a Leopard 2A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, amelyet a Leguan hídvetők és a WiSENT 2 műszaki mentőszerek úgy egészítenek ki, ami által mostanra egy teljes, korszerű és működőképes harckocsizó rendszer jött létre.
A tárcavezető felidézte:
2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössük azokat a szerződéseket, amelyekkel visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.”
A miniszter hangsúlyozta, a fejlesztés nemcsak technikai, hanem emberi siker is:
A legfontosabb továbbra is az ember. A technikát erővé a katonák teszik. A toborzásban is szép léptekkel haladunk, folytatjuk a munkát!”
A Leopard 2A7HU típus a legkorszerűbb harckocsik közé tartozik Európában, fejlett páncélzattal, modern tűzvezető rendszerrel és digitális kommunikációs eszközökkel. Az új flotta a Magyar Honvédség önjáró tüzérségi és műszaki támogató egységeivel együtt alkot teljes, nagy mozgékonyságú harcképes rendszert.
Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte:
A Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség. Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.”