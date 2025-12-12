Történelmi pillanatot ünnepelt a Magyar Honvédség, mivel megérkezett az utolsó, 44. darab Leopard 2A7HU típusú harckocsi is a hadsereghez, amellyel így teljessé vált a magyar harckocsiflotta.

Megérkezett Tatára a 44. Leopard 2A7HU harckocsi, ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség új páncélosflottája. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a modernizáció révén a Magyar Honvédség 40 éves technológiai ugrást hajtott végre, így mostantól a magyar katonák egy teljes, high-tech harckocsi rendszerrel védik Magyarország biztonságát. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Teljesen megújult a magyar harckocsizó haderő

A tatai 1. Páncélosdandár mostantól teljesen modernizált haditechnikával látja el feladatát. A magyar harckocsizó haderő újjáépítése a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik legfontosabb mérföldköve, amely a következő években is folytatódik.

A Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke együtt vette át a legújabb magyar harckocsit.

Katonáink mától egy teljes, 44 darabos high-tech harckocsi flottával szolgálják hazánk biztonságát”

- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve, hogy a magyar haderő megerősítése nem a háború, hanem a béke szolgálatában áll.

Itt vannak, és a magyar emberek szolgálatában állnak! Erőt építünk – azt az erőt, ami a békéhez kell!”

- hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a páncélos átvételekor. A miniszter szerint a Leopard 2A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, amelyet a Leguan hídvetők és a WiSENT 2 műszaki mentőszerek úgy egészítenek ki, ami által mostanra egy teljes, korszerű és működőképes harckocsizó rendszer jött létre.

A tárcavezető felidézte:

2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössük azokat a szerződéseket, amelyekkel visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.”

A miniszter hangsúlyozta, a fejlesztés nemcsak technikai, hanem emberi siker is:

A legfontosabb továbbra is az ember. A technikát erővé a katonák teszik. A toborzásban is szép léptekkel haladunk, folytatjuk a munkát!”

A Leopard 2A7HU típus a legkorszerűbb harckocsik közé tartozik Európában, fejlett páncélzattal, modern tűzvezető rendszerrel és digitális kommunikációs eszközökkel. Az új flotta a Magyar Honvédség önjáró tüzérségi és műszaki támogató egységeivel együtt alkot teljes, nagy mozgékonyságú harcképes rendszert.

Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte: