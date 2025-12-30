Vezérkari főnök: A Magyar Honvédség tovább erősítette védelmi képességeit

A Magyar Honvédség az elmúlt évben nemcsak megfelelt a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak, hanem látványos fejlődést is felmutatott. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke szerint a 2025-ös év egyértelműen bizonyította: a haderőfejlesztési programok kézzelfogható eredményeket hoztak.

Böröndi Gábor vezérkari főnök szerint a Magyar Honvédség eredményes évet zárt (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Honvédség bizonyított

A vezérezredes kiemelte, hogy az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlat intenzitásában és összetettségében is mérföldkőnek számított, igazolva a 21. századi eszközbeszerzésekhez kapcsolódó kiképzések hatékonyságát. Mint fogalmazott:

Stabil működés, magas reagálóképességgel rendelkező aktív állomány és dinamikusan bővülő tartalékos erő együtt adja a Magyar Honvédség valódi erejét.”

A biztonsági környezethez igazodva két új parancsnokság alakult, megújult a műveleti vezetés-irányítási rendszer, miközben a honvédség nemzetközi szinten is helyt állt: magyar katonák szolgálnak a KFOR és az EUFOR kötelékében, részt vesznek a balti légtérrendészeti feladatokban, valamint ENSZ- és többnemzeti missziókban Libanonban és Szomáliában.