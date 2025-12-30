Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

Magyar Honvédség

Vezérkari főnök: A Magyar Honvédség tovább erősítette védelmi képességeit

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Honvédség 2025-ben tovább növelte védelmi képességeit, miközben maradéktalanul eleget tett szövetségesi kötelezettségeinek. Az év csúcspontja a rendszerváltás óta legnagyobb országvédelmi gyakorlat végrehajtása volt – mondta Böröndi Gábor vezérkari főnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Honvédséghaderőfejlesztési programvezérkari főnökkiképzésAdaptive Hussars

A Magyar Honvédség az elmúlt évben nemcsak megfelelt a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak, hanem látványos fejlődést is felmutatott. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke szerint a 2025-ös év egyértelműen bizonyította: a haderőfejlesztési programok kézzelfogható eredményeket hoztak.

Magyar Honvédség
Böröndi Gábor vezérkari főnök szerint a Magyar Honvédség eredményes évet zárt (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Honvédség bizonyított

A vezérezredes kiemelte, hogy az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlat intenzitásában és összetettségében is mérföldkőnek számított, igazolva a 21. századi eszközbeszerzésekhez kapcsolódó kiképzések hatékonyságát. Mint fogalmazott:

Stabil működés, magas reagálóképességgel rendelkező aktív állomány és dinamikusan bővülő tartalékos erő együtt adja a Magyar Honvédség valódi erejét.”

A biztonsági környezethez igazodva két új parancsnokság alakult, megújult a műveleti vezetés-irányítási rendszer, miközben a honvédség nemzetközi szinten is helyt állt: magyar katonák szolgálnak a KFOR és az EUFOR kötelékében, részt vesznek a balti légtérrendészeti feladatokban, valamint ENSZ- és többnemzeti missziókban Libanonban és Szomáliában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Látszanak a haderőfejlesztés idei eredményei

Korszerűsítés a fókuszban

Az eszközpark is jelentősen bővült: 

Érkeztek Skyfox kiképző repülőgépek, új katonai szállítógépek, teljessé vált a H225 helikopterflotta, valamint Lynx harcjárművek, Gidránok és Leopard harckocsik erősítették a szárazföldi erőket. 

Böröndi Gábor hangsúlyozta: a drónfenyegetések miatt a légtér és a kritikus infrastruktúra védelmét szolgáló képességek fejlesztése is kiemelt feladat volt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!