Fontos bejelentés: Magyarország olyan megállapodásra készül a Fülöp-szigetekkel, amit senki sem látott jönni

Dinamikusan fejlődő, gyümölcsöző együttműködés alakult ki Magyarország és a Fülöp-szigetek között, amelyet a felek további területekre is ki kívánnak terjeszteni – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.

Magyar Levente: dinamikusan fejlődik az együttműködés Magyarország és a Fülöp-szigetek között Fotó: Facebook

Az államtitkár a Magyarország és a Fülöp-szigetek közötti gazdasági vegyes bizottsági ülésen vett részt, majd az utóbbi évek eredményeit méltatta a kétoldalú együttműködésben. Leszögezte, hogy hazánk nagy jelentőséget tulajdonít a kapcsolatainak a délkelet-ázsiai szigetországgal, ugyanis ez az egyik legfőbb partnere a térségben, ráadásul a Fülöp-szigetek a régió egyik leggyorsabban növekvő és legnépesebb gazdasága.

Magyarország foglalkoztatja a legtöbb Fülöp-szigeteki vendégmunkást

Üdvözölte az utóbbi évek során nyílt üzleti lehetőségeket, és hangsúlyozta, hogy a magyar agrárexport például a hétszeresére nőtt, ahogy más területeken is hasonló dinamizmussal bővülnek a kapcsolatok. Magyar Levente ezután tudatta, hogy lakosságarányosan Magyarország foglalkoztatja a legtöbb Fülöp-szigeteki vendégmunkást az egész Európai Unióban.

És rámutatott, hogy azon ágazatokban van szükség rájuk, amelyekben nem áll rendelkezésre elengedő hazai munkaerő.

A Fülöp-szigetekiek munkamoráljával és munkaminőségével messzemenően meg vannak elégedve a magyar munkáltatók, ezért különösen meg kell becsülnünk azokat a filippínó hölgyeket és urakat, akik Magyarországot választották második otthonuknak,

éveket töltenek itt el fontos termelő ágazatbeli munkahelyeken, és egyre inkább a magas hozzáadott értékű tevékenységeket is ellátva”

– mondta. Leszögezte, hogy a kétoldalú kapcsolatot semmiféle probléma vagy nézeteltérés nem terheli, igen dinamikusan fejlődő és gyümölcsöző együttműködésről van szó, amelyet a felek további területekre is ki kívánnak terjeszteni.

Az államtitkár aláhúzta, hogy egyebek mellett az energetikai kérdésekről is tárgyaltak, illetve érintettek más gazdasági területeket, továbbá a felsőoktatási együttműködést is. Utóbbi kapcsán közölte, hogy intenzív partnerség van kibontakozóban ezen a téren a két ország között, miután évente harminc Fülöp-szigeteki diák tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken.