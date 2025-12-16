Magyar Levente arról számolt be a partiumi község új református templomának avatási ünnepségén, hogy rendkívül különleges élmény részt venni ezen az eseményen, amely sok ember munkájának és az egész magyar nemzet erőfeszítésének köszönhetően valósulhatott meg.

Magyar Levente: Ez az új templom mindennél jobban kifejezi nemzeti közösségünk élni akarását

Fotó: Marton Kiraly KKM

Kiemelte, hogy bár az alapkőletétel óta mindössze két év telt el, mostanra már a harangok is átköltöztek a régi templomból, ami

jól kifejezi a történelmi folytonosságot a múlt és a jövő között.

A Szatmár megyei településen azután vágtak bele hosszú próbálkozás után az építkezésbe 2023-ban, hogy az előző, Árpád-kori templom a földmozgások hatására menthetetlenné vált. „Ez egy közel 400 éves harang, az 1600-as években készült a magyar reformáció fénykorában, és reméljük, jól fogja szolgálni ugyanazt a közösséget, amelyet előtte századokon keresztül szolgált, átköltözve abból a templomból, amely századokon keresztül otthont adott a közösségnek, abba az új templomba, ahol reméljük, évszázadokon keresztül betölti majd ezt a szerepet"

– fogalmazott.

Magyar Levente aláhúzta, hogy

a magyar kormány nem tudta volna felkarolni ezt az ügyet, ha nincsenek olyan képviselői a helyi közösségnek, akik tesznek ennek érdekében.

„Ne feledkezzünk meg arról, hogy itt helyben mennyien tettek azért, kicsiben, nagyban, hogy ez a közös eredmény megszülethessen" – mondta.

„Ami a legfőbb értelmét adja ennek a templomnak, az az, hogy Krisztus követői vagyunk, és az emberek által rakott kőfalak meghasadhatnak, ahogy a régi templom esetében történt, de a gondviselésbe vetett bizalmunk sziklatalapzata soha nem tud meghasadni" – szögezte le.

Sem földmozgás, sem háború, sem válság, sem politika, sem semmilyen egzisztenciális fenyegetés, még maga a halál sem mozdíthatja ki a helyéről ezt a bizodalmunkat, ami ezt a templomot is létrehozta"

– folytatta.

Fotó: Facebook/Magyar Levente

Magyar Levente: Önök itt, ősi váruk és templomuk oltalmában megőrizték a lángot

„A második fontos üzenet, az a kitartásnak az üzenete. Az, amire már röviden utaltam, hogy épült egy templom közel ezer évvel ezelőtt, amely aztán a világi dolgok forgandóságának eredményeképpen elpusztult, de utána épült egy újabb templom, és

ez mindennél erősebben kifejezi azt az élni akarást, azt az életerőt, azt a kitartást, ami a helyi közösséget és az egész nemzeti közösségünket jellemzi"

– tette hozzá.