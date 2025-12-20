A Magyar Nemzeti Médiaszövetség üdvözli a Bors szerkesztőségének mai akcióját – amely arra reagálva született meg, hogy a Fővárosi Törvényszék azt kezdeményezte: tiltsák be a Bors a Tisza Párt és szakértőinek adópolitikai terveiről szóló különszámát. A Bors Online felületén szombat reggel megjelent online publikáció szervezetünk megítélése szerint a sajtószabadság védelmében tett helyes lépés, különös tekintettel arra, hogy – amint az a most már bárki számára hozzáférhető anyagból is kitűnik – a Bors különszáma a Tisza Párt adókkal kapcsolatos elképzeléseiről pro és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket.

Magyar Nemzeti Médiaszövetség: Lapok jogorvoslat nélküli betiltása helyett érvekkel vitázzunk!

A Bors, mint írták, a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában – s ebben a merész gesztusban a szakmaiság szellemében is van mit méltányolni. A rendszerváltás óta példátlan ugyanis az, amivel a Fővárosi Törvényszék most a Bors szerkesztőségét fenyegeti: egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni.

Ahogy azon is, hogy a bíróság egy olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró a Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel zárná le a vitát egy párt érdekét szem előtt tartva, a különszámban megjelent írások elemzése és az érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül.

Különösen furcsa továbbá az az érvelés, amely az érdemi vitákat lenne hivatott megakadályozni a Tisza Párt szerint: Magyar Péterék a párt jó hírnevére hivatkozó jogi érvelése ugyanis egy olyan absztrakciós szintre emeli a konkrét politikai viták kezelését, amelyen a valóságban lehetetlenné válik az érvek ütköztetése, a valódi viták lefolytatása.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség álláspontja szerint általánosságban is meggondolandó, hogy lehet-e mit kezdeni a párt jó hírnevének fogalmával a politikai viták közegében. Mi úgy tartjuk, hogy a közvélemény számára egy párt jó hírneve többek közt az érveken alapuló nyílt vita eredményeként születik meg, nem pedig nekik nem tetsző sajtótermékek betiltásából – közölték.