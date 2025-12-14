Magyar Péter 50 legnagyobb átverése

Magyar Péter teljes eddigi politikai pályája az ellentmondások és a be nem tartott ígéretek története – írja az Ellenpont. A Tisza-csomagtól kezdve az uniós szerepvállaláson át egészen az álhírekig ötven pontban szedték össze azokat az eseteket, amikor a politikus állításai és a valóság látványosan eltértek egymástól.

Magyar Péter hazugságaiból egészen csinos lista állítható össze (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gyakorlatilag minden fontos ügyben mást mondtak, mint amit később tettek”

– fogalmaz az összeállítás.

Uniós kettős beszéd

Magyar Péter kezdetben azt állította, hogy nem lép politikai pályára, majd pártelnök és EP-képviselő lett. Az európai parlamenti mandátum felvételét korábban kizárta, végül mégis elfogadta, miközben a mentelmi jog eltörléséről szóló ígéretét is visszavonta. Az EP-ben tapasztalt hiányzások, a követőknek ígért rendszeres „megszavaztatás” elmaradása és a Brüsszellel való szoros együttműködés mind azt erősítik: a nyilvános állítások és a tényleges cselekedetek nincsenek összhangban.