Magyar Péter 50 legnagyobb átverése

Magyar Péter teljes eddigi politikai pályája az ellentmondások és a be nem tartott ígéretek története – írja az Ellenpont. A Tisza-csomagtól kezdve az uniós szerepvállaláson át egészen az álhírekig ötven pontban szedték össze azokat az eseteket, amikor a politikus állításai és a valóság látványosan eltértek egymástól.
Gyakorlatilag minden fontos ügyben mást mondtak, mint amit később tettek”
– fogalmaz az összeállítás.
Uniós kettős beszéd
Magyar Péter kezdetben azt állította, hogy nem lép politikai pályára, majd pártelnök és EP-képviselő lett. Az európai parlamenti mandátum felvételét korábban kizárta, végül mégis elfogadta, miközben a mentelmi jog eltörléséről szóló ígéretét is visszavonta. Az EP-ben tapasztalt hiányzások, a követőknek ígért rendszeres „megszavaztatás” elmaradása és a Brüsszellel való szoros együttműködés mind azt erősítik: a nyilvános állítások és a tényleges cselekedetek nincsenek összhangban.
Gazdasági ígéretek kontra Tisza-csomag
A Tisza Párt az adócsökkentés és a nyugdíjak védelmének ígéretével kampányolt, majd kiszivárgott a „gazdasági konvergenciaprogram”, amely adóemeléseket, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és az állami nyugdíjrendszer felszámolását vetíti előre. Magyar Péter előbb letagadta a dokumentum hitelességét, később saját tanácsadói cáfolták ezt. Ez az átverés azért különösen súlyos, mert közvetlenül érinti a családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat.
Álhírek, botrányok és az 50. pont tanulsága
A lista külön fejezetben foglalkozik az ukrán applikációs adatbotránnyal, a migrációval és az Ukrajna támogatásával kapcsolatos ellentmondásokkal, valamint a rendszeresen visszavont vagy törölt posztokkal. Ráadásul Magyar Péter gyakran sajtóperekkel fenyegeti azokat, akik rávilágítanak az ellentmondásokra, ám ezek az ügyek sokszor el sem jutnak a bíróságig – vagy ha igen, nem az ő javára dőlnek el. Ez a zárópont összegzi az egész listát: fenyegetések, nagy szavak, kevés következmény. Amennyiben kíváncsi a teljes hazugságlistára, az Ellenpont cikkében elolvashatja.